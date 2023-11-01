銀牌︱流浪領先3球被追平　加時險勝入4強　深水埗總監高俊基獲球迷舉紙支持 (23:07)

深水埗近日發生易帥風波，在前帥鄧冠研的教練團離隊，以及候任主教練陳浩然仍未上任，續由總監高俊基暫代領軍，名宿巴貝利今仗以深水埗球隊職員身分坐在後備席廂。有深水埗球迷賽前高舉寫上「高SIR我撐你」、「JUSTICE FOR KO SIR」的紙張。

兩隊曾於8月底港超對壘，流浪在青衣運動場以9：0大炒深水埗，該仗各連中三元的伊巴謙及劉智樂，今仗續正選攻堅。流浪23分鐘先開紀錄，神田夢實罰球斬入禁區，韓籍後衛馬相訓頭槌破網，攻入加盟後首個入球，領先1：0。7分鐘後岡本玲仁博得12碼，伊巴謙主射被深水埗門將李溢晉撲出不遠，馬相訓飛身補頂破網，個人梅開二度。劉智樂於33分鐘頭槌再下一城，領先3：0。

深水埗完半場補時前由尼高拉斯追回一球，加上換邊後初段的烏龍球，在53分鐘追成2：3。這支區隊於63分鐘憑艾雲馬高域建功，戲劇性追成3：3。兩隊及後都有黃金機會，流浪有日援神田夢實勁射中楣，深水埗則有艾雲馬高域門前起腳射中流浪門將梁興傑，法定時間踢成3：3平手，需加時分勝負，流浪憑左閘姚浩明於104分鐘近門頭槌補中，最終險勝4：3，晉身4強，將於本月11日鬥東方及冠忠南區的勝方。

高俊基賽前透過深水埗向傳媒發聲明，稱事後已跟鄧冠研電話溝通，「雙方坦誠地表達及了解相關情况後，均同意早前解約離職事情已告一段落。彼此將一如以往保持良好合作關係」，並衷心致謝鄧冠研及一眾前教練團成員對球隊過去付出。高俊基賽後稱感謝球員踢出鬥志，又稱球隊可踢出今場表現都是之前累積，要多謝支持者，包括鄧冠研的教練團亦「放了很多心機落去」。他又提及邀請了巴貝利輔助督師，這兩仗後他們都將完成任務，下仗交由陳浩然的教練團領軍。

另外，原定本月12日下午3時由均業北區在北區運動場對大埔的港超聯賽，足總宣布改為12月31日下午3時舉行。

港超｜傑志大勝升次席 深水埗主帥賽前離任續未開齋 陳浩然將接掌