明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA︱馬刺完場前6.1秒連取4分反勝太陽　普波域治滿意麾下不言棄精神 (20:02)

聖安東尼奧馬刺今（1日）於NBA常規賽克服第3節一度落後20分劣勢，並在最後6.1秒連取4分奇蹟反勝鳳凰城太陽，拿下今季第2勝。賽後馬刺主帥普波域治盛讚麾下不言棄精神，期望一眾年輕球員可在錯誤中不斷成長。

馬刺今屆平均年齡僅得23.5歲，為聯盟最年輕球隊，其中應屆狀元的19歲法籍新星雲班耶馬更成外界焦點。今早球隊作客面對有球星戴雲布克卡因傷缺陣的太陽，早段已被拉開比數，半場落後45：63。不過，球隊雖在第3節早段一度落後至20分，但在是役攻入全場最高27分的前鋒基頓莊遜領銜下，馬刺逐漸收復失地，並在末節尚餘1分鐘落後5分下，由雲班耶馬先在中距離跳投追近比分，再於完場前6.1秒關鍵的補籃入樽追至113：114。眾將隨即續前場壓迫下，太陽球星杜蘭特被夾擊並被基頓莊遜偷走皮球上籃得分，助球隊反超前115：114，亦是客軍全場首次領先。最終隨着杜蘭特最後一擊射失，馬刺奇蹟反勝1分完場，開季2勝2負。

賽後普波域治表示：「上一場（面對洛杉磯快艇）大敗後，我鼓勵麾下不要害怕失敗，年輕人應該要從失敗中不斷學習成長，這一仗我看到了他們不言棄的精神，我為他們感到自豪。」而雲班耶馬則為面對自己學習對象之一的杜蘭特感興奮，「他是我兒時在電視上學習的榜樣，如今與對方交手確實令人興奮，但在場上我當然沒給情面。而這場勝利亦看到我們團結互相信任努力的成果」。

另外，日前落實由費城76人轉投洛杉磯快艇的球星夏登，今抵洛城與一眾新東家隊友會面，據報他或會於香港時間下周二早上作客紐約人一戰為快艇處子登場。而快艇今在主場以118：102輕取奧蘭多魔術，開季暫以3勝1負排西岸第4。至於76人球星安必特則因日前主場大勝波特蘭拓荒者一戰，曾做出不雅慶祝動作被聯盟罰款3.5萬美元（約27.4萬港元）。

其他報道：體操︱吳翹充正式告別28年體操運動員生涯 轉任教練續為港隊育才

其他報道：足球︱FIFA確認沙特阿拉伯成2034年世盃唯一申辦國 西亞勢12年後再辦

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 馬刺 雲班耶馬 基頓莊遜 杜蘭特 太陽 快艇 夏登 76人 安必特

上 / 下一篇新聞