NBA︱馬刺完場前6.1秒連取4分反勝太陽　普波域治滿意麾下不言棄精神 (20:02)

馬刺今屆平均年齡僅得23.5歲，為聯盟最年輕球隊，其中應屆狀元的19歲法籍新星雲班耶馬更成外界焦點。今早球隊作客面對有球星戴雲布克卡因傷缺陣的太陽，早段已被拉開比數，半場落後45：63。不過，球隊雖在第3節早段一度落後至20分，但在是役攻入全場最高27分的前鋒基頓莊遜領銜下，馬刺逐漸收復失地，並在末節尚餘1分鐘落後5分下，由雲班耶馬先在中距離跳投追近比分，再於完場前6.1秒關鍵的補籃入樽追至113：114。眾將隨即續前場壓迫下，太陽球星杜蘭特被夾擊並被基頓莊遜偷走皮球上籃得分，助球隊反超前115：114，亦是客軍全場首次領先。最終隨着杜蘭特最後一擊射失，馬刺奇蹟反勝1分完場，開季2勝2負。

賽後普波域治表示：「上一場（面對洛杉磯快艇）大敗後，我鼓勵麾下不要害怕失敗，年輕人應該要從失敗中不斷學習成長，這一仗我看到了他們不言棄的精神，我為他們感到自豪。」而雲班耶馬則為面對自己學習對象之一的杜蘭特感興奮，「他是我兒時在電視上學習的榜樣，如今與對方交手確實令人興奮，但在場上我當然沒給情面。而這場勝利亦看到我們團結互相信任努力的成果」。

另外，日前落實由費城76人轉投洛杉磯快艇的球星夏登，今抵洛城與一眾新東家隊友會面，據報他或會於香港時間下周二早上作客紐約人一戰為快艇處子登場。而快艇今在主場以118：102輕取奧蘭多魔術，開季暫以3勝1負排西岸第4。至於76人球星安必特則因日前主場大勝波特蘭拓荒者一戰，曾做出不雅慶祝動作被聯盟罰款3.5萬美元（約27.4萬港元）。

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