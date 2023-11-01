足球︱FIFA確認沙特阿拉伯成2034年世盃唯一申辦國　西亞勢12年後再辦 (15:55)

2030及2034年兩屆世盃決賽周主辦申請昨截止，FIFA公布2030年一屆收到摩洛哥、葡萄牙及西班牙3國足總申辦，同時阿根廷、烏拉圭及巴拉圭足總有意在該屆各辦一場，作為慶祝FIFA的100周年，以及沙特阿拉伯成為2034年一屆唯一申辦國。FIFA在上月4日指定2034年世盃由亞洲或大洋洲區國家主辦，沙特率先競投，澳洲原為最大競爭對手，但澳洲足總昨宣布，考慮所有因素後，決定不會申辦2034年世盃，稱經過早前與新西蘭合辦2023年女子世界盃取得成功後，將專注爭辦2026年女子亞洲盃及2029世冠盃兩項賽事。

FIFA會長恩范天奴在社交網證實，沙特阿拉伯將主辦世盃，「地球上最偉大的賽事，2026年將在北美洲的美國、加拿大和墨西哥主辦。緊接兩屆，2030年將在非洲和歐洲合辦，還有南美3國參與慶祝百周年，2034年由亞洲舉辦。3屆賽事在5大洲10個國家參與，讓足球真正實現全球化」。根據規定， FIFA行政部門將審批以上兩屆世盃申請，包括考慮基建、服務、商業、可持續發展及人權等因素，然後發布評估報告，預計明年第4季的FIFA會員大會正式宣布主辦國。

沙特足總秘書長伊巴謙阿卡西姆早前受訪時稱，申辦世盃獲亞洲足協（AFC）及多個亞洲國家足總支持，致力為球迷和球員舉辦一屆全球頂尖賽事，「2016年沙特提出『2030年願景』，短短7年已看到巨大變化，讓我們不禁期待接着11年的發展。我們不僅是為了世界盃，對足球喜愛不是3分鐘熱度，而是永遠熱愛」。

沙特過去一年大灑金錢，吸引基斯坦奴朗拿度（C朗）、賓施馬及尼馬等頂級球星登陸沙特聯，對首辦世界盃志在必得，在沒有對手下，勢繼去年底卡塔爾後，相隔12年再於西亞國家舉行世盃。不過，除了歐洲國家一直關注西亞國家的人權問題，西亞氣候令世盃很可能再次冬季舉行，英格蘭職業球員工會（PFA）提及將打亂歐洲聯賽賽期，導致球員要面對頻密賽程。

亞洲足協（AFC）同日在多哈舉行2022年球季年度頒獎禮，因疫情停辦3屆後再次復辦，沙特阿拉伯國腳艾達沙尼當選去年亞洲足球先生，這名效力沙特聯希拉爾的32歲翼鋒，在去年世盃分組賽3場入2球，包括首仗對阿根廷隊攻入奠勝球，協助爆冷擊敗這支最終冠軍。亞洲足球小姐則由澳洲隊名將森卡爾獲選，繼2017年再獲此殊榮。日本隊主帥森保一膺年度最佳男足主教練；去年帶領中國女足時隔16年再奪女足亞洲盃冠軍的水慶霞，當選年度最佳女足主教練。