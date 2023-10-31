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金球獎｜女子金球獎得主邦瑪蒂：續為更公平世界奮鬥　魯比奧斯為「禁足」上訴兼奮戰到底 (20:22)

西班牙足總前主席魯比奧斯因強吻風波招禍，昨晚（30日）被國際足協（FIFA）判罰禁止參與足球事務3年後不久，「狂牛」女足中場邦瑪蒂今晨首奪女子金球獎，這名今夏協助國家隊首奪世界盃的功臣事後強調，「我們須續為更公平和更平等的世界奮鬥」。

邦瑪蒂今年大豐收，既助西班牙隊首奪女子世界盃，又獲選為該賽事、歐洲足協和歐聯等年度最佳球員，令這名25歲的巴塞隆拿主將成為女子金球獎得主顯得順理成章。她明白魯比奧斯在8月於世盃頒獎禮上，強吻國家隊隊友珍妮花靴莫素的事件一直困擾「狂牛」女足，故此在金球獎頒獎禮上雖曾希望「大家將注意力返回足球」，卻仍要稱「須續為更公平和更平等的世界奮鬥」。

然而，魯比奧斯亦證實會善用上訴的權利，在社交平台X表示：「我現在宣布我將會上訴……甚至會將案件提交最高法院……我將會奮戰到底，讓正義得到伸張，讓真相大白於天下。」

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