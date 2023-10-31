滑浪風帆｜香港錦標賽明赤柱展開　決賽轉戰觀塘海濱花園　港將寓賽於操備戰亞洲賽 (16:25)

「風之隊」早前在杭州亞運有馬君正和鄭清然於iQFOiL的女、男子組披銀掛銅，魏瑋恩亦於RS：X女子組贏得銀牌，自1990年後連續9屆亞運都有牌落袋。由於中國隊已透過早前世界賽取得明年巴黎奧運參賽資格，隨馬君正奪得亞運銀牌，滑浪風帆港隊亦鎖定巴黎奧運iQFOiL女子組的入場券。

港隊未有停下腳步，在明日展開的香港滑浪風帆公開錦標賽精銳盡出，有逾80人參賽，而泰國隊的女子RS：X組別亞運金牌選手Siripon Kaewduang-Ngam、來自韓國的男子iQFOiL銀牌得主李泰勳應邀出賽，與一眾港將再決高下。

由於港隊戰畢香港滑浪風帆公開錦標賽後，即赴深圳角逐亞洲賽，男子隊亦要在明年1月的世界賽爭奪奧運席位，總教練陳敬然期望眾將寓賽於操。他續指，「希望他們可以享受在香港比賽，畢竟我們今年離港訓練和比賽近6個月，所以他們都很期待可以在香港和其他小朋友比賽」。

港隊戰畢亞運後，即到新西蘭與東京奧運金牌選手集訓。鄭清然直言，從對方身上獲益良多，又指對方的積極性和著重細節的態度，是自己要學習的地方。對於只得最後一次機會在明年世界賽爭取男子iQFOiL奧運席位，他坦承或多或少感壓力，但盼做好本分，「只要有比賽，對我來說就是學習和表現自己的機會」。

至於早前替港隊拿下女子iQFOiL奧運資格的馬君正，相信這能提升團隊士氣，又稱這對自己意義重大，「經過這麼多的遴選和訓練，由自己爭取回來的東西是比較實在，也是對自己的努力的肯定」。曾兩度征戰亞運的她續指，「我們在亞運每個項目只派1人參賽，如果能參加第2次，其實都要8年都維持好狀態」。

陳敬然指港隊將於明年1至3月，透過兩項在西班牙舉行的賽事作隊內奧運資格遴選，包括1月23至28日的世界賽，以及3月6至11日的世界盃西班牙分站。

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