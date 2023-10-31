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金球獎｜美斯八奪金球獎續寫紀錄　盼獎項獻馬拉當拿賀冥壽　邁阿密班主碧咸親自頒獎 (15:01)

法國雜誌《法國足球》設立的年度足壇盛事金球獎，今晨（31日）在巴黎揭曉2023年度得獎結果。去年底為阿根廷勇奪隊史第3座世界盃冠軍的36歲球星美斯，破紀錄第8次贏得殊榮，並從現東家國際邁阿密班主兼英格蘭隊名宿碧咸手上接過獎座。他發表得獎感言時說，希望把獎項獻給昨63歲冥壽的球王馬拉當拿，「沒其他地方比這裏更適合祝福他生日快樂」。

金球獎由國際足協（FIFA）世界排名前100位國家的記者，從《法國足球》提名的30名球員中投票選出；並由去年起改制，以跨年球季評核各人表現，取代過往以單年表現評核的做法。

美斯去季效力巴黎聖日耳門（PSG），其間在法甲及歐聯上陣39場，入球、助攻數均達20個，並協助球隊衛冕聯賽冠軍。國際賽方面，這名阿根廷隊隊長去年第5次為國征戰世盃，共貢獻7球，包括決賽對法國隊梅開二度，帶領「藍白軍」在法定時間賽和3：3下，互射12碼以4：2力克對手，在卡塔爾實現冠軍夢之餘，並大熱當選賽事最佳球員。

如此的成績單，最終讓美斯力壓曼城射手艾寧夏蘭特，以及其前PSG鋒線拍檔基利安麥巴比等人，第8次榮膺男足金球獎，續刷新得獎最多紀錄。他發表得獎感言時，謙稱很幸運能成為世上最佳球隊的一分子，讓他帶來個人榮譽；惟又提及過去有無數艱難的時候，「尤其是在阿根廷隊，事情並不順利。不過要再次重申，我從來沒放棄，先拼了一個美洲國家盃，再贏得世界盃。我很自豪未有在『不斷嘗試』的階段困住，能把目標實現」。

他又不忘提到3年前因心臟病去世的阿根廷球王馬拉當拿，稱希望把獎座獻給對方和全國，並形容金球獎頒獎禮是一個紀念其生忌的最佳場合，「這場地被球員、教練所包圍，大家都如他一樣熱愛足球。不論你身在何方，祝你生日快樂，迪亞高（馬拉當拿）」。

其餘獎項方面，上季為曼城各賽事狂轟52球的夏蘭特，當選以已故德國隊前鋒「轟炸機」梅拿命名的年度最佳前鋒。去年世界盃奪得金手套獎的阿根廷隊門將達米安馬天尼斯，則獲頒耶辛獎。頒發予21歲以下球員的高柏獎，由皇家馬德里中場新星祖迪比寧咸獲獎。帶領西班牙隊首奪女足世界盃的中場邦瑪蒂，獲得女足金球獎。至於最佳球會獎，則由曼城蟬聯。

《法國足球》雜誌本年度各項得獎者

獎項    得獎者（球會/國家隊/位置）

金球獎    美斯（國際邁阿密/阿根廷/前鋒）

耶辛獎（最佳門將）   達米安馬天尼斯（阿士東維拉/阿根廷）

梅拿獎（最佳前鋒）   艾寧夏蘭特（曼城/挪威）

高柏獎（最佳21歲或以下球員）   祖迪比寧咸（皇家馬德里/英格蘭/中場)

蘇古迪斯獎（表揚對社會貢獻的球員）   雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里/巴西/前鋒）

女子金球獎    邦瑪蒂（巴塞隆拿/西班牙/中場）

最佳球會獎   曼城

相關字詞﹕體育 金球獎 美斯 阿根廷 碧咸 國際邁阿密 編輯推介

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