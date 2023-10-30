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壁球︱香港壁球公開賽相隔10年戶外上演　4強決賽移師西九文化廣場　港將盼在地標比賽推廣壁球 (21:26)

香港壁球公開賽將於下月27日假香港壁球中心開鑼，以及12月2至3日4強及決賽移師西九文化區戲曲中心文化廣場上演。賽會今午（30日）假香港足球會舉行記者會公布詳情，一班港將對於香港公開賽相隔10年再於戶外舉行賽事感興奮，又盼賽事往後落戶於香港不同地標，讓市民有更多機會欣賞壁球。

香港壁球公開賽將於下月底起舉行，將有8名港隊成員參賽，包括3名男將劉子均、梁子軒及鄧銘漮，以及5位女將何子樂、李嘉兒、湯芷穎、陳善鈺和鄭雅晴。

現時世界排名第28位的何子樂，在香港公開賽首圈將與持外卡參賽的隊友陳善鈺碰頭，必屬焦點賽事。兩人曾於杭州亞運的女子組個人賽4強碰頭，惟何子樂以直落3局落敗掛銅；陳善鈺在決賽則戰至決勝局不敵大馬名將斯華，收穫銀牌。

何子樂對於香港公開賽首圈即港隊「內訌戰」感哭笑不得，又稱陳善鈺的世界排名（第57位）絕不能反映其實力，「我是種子球手，會抽中第33到48位的非種子球手，而她是最強一人。這樣也抽中她，算是命運要我們遇上」。她續稱自己在對賽往績未如理想，將會翻看比賽片段檢討。

香港公開賽過往曾於荷里活廣場舉行，而2008、11及13年更於尖沙嘴香港文化中心維港海旁搭建玻璃場上演。賽事睽違10年再次在室外上演，何子樂笑言憶起小時候以球迷身分觀賽情景，「我小時候會拿着簿子，到荷里活廣場找球星索取簽名。我亦記得以前在文化中心外面看比賽，雖然天氣有點凍，但氣氛很好也很特別。今次轉換新場景，我都好期待」。

至於湯芷穎及李嘉兒亦有同感，前者直言在法國和埃及參加職業壁球協會（PSA）的巡迴賽時，有機會到巴黎艾菲爾鐵塔和金字塔等著名地標旁邊作賽。壁球將於2028年洛杉磯奧運首度成為奧運項目，她們也期望香港能夠在標誌性的地方辦賽，藉此推廣壁球。上周在香港錦標賽贏得冠軍的李嘉兒稱：「即使懂不懂壁球都好，大家經過都可能會看，這樣有機會加深大家對壁球認識。其實對香港壁球來說，都是一件好事」。湯芷穎則指壁球入奧運此事特別，加上賽事在戲曲中心這新的場地舉行，也是一件好事，「現在距離2028年尚有一段時間，希望每年都可以有一個新的地標比賽，去宣傳香港壁球」。

門票即日起於中國香港壁球總會辦事處開售，票價由80至540元不等。詳情可瀏覽大會網頁（http://www.hksquashopen.com）。

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