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法甲｜里昂隊巴抵馬賽遇襲　教練格羅素浴血比賽取消　9人被捕法國官員盼判最高刑期　 (19:32)

馬賽今晨（30日）主場迎戰里昂的法甲比賽，因客軍隊巴抵達球場期間，車窗被球迷投擲的石塊擊穿，並續有硬物擲入車內，導致意大利籍教練格羅素血流披面和神智不清，最終賽事被取消，事件中9人被捕。法國體育部長和內政部長其後譴責這次暴力事件。

據報里昂隊巴抵埗馬賽主場便遇襲，其中兩個車窗被球迷投擲的石塊擊穿，之後再有包括玻璃樽等硬物擲進車內，教練格羅素及其副手朗高均中招，前者面部和頭部更流血不止，里昂會長迪斯陀甚至說：「他無法對答和暈眩，面上還有玻璃碎片。我十分憤怒。」由於格羅素受傷不能領軍，這場比賽最終被取消，而6.5萬名球迷則敗興而回。7屆法甲冠軍里昂今季9戰不勝暫以3分包尾，格羅素於上月中走馬上任及已五度領軍。

里昂其後發表聲明譴責馬賽每年都發生暴力事件，要求有關當局徹查，以防止將來有更嚴重事故發生。法國體育女部長嘉絲達拉說：「事件令人痛苦、反感和噁心。這些不可接受的行為否定足球和體育的價值觀，必須找到所有肇事者，並予以嚴懲。」內政部長達爾馬寧則稱「希望疑犯定罪後被判最高刑期」，並指事發時現場有500名警務人員，故此否認保安不足。

另外，基利安麥巴比梅開二度，包括89分鐘的絕殺，帶領巴黎聖日耳門（PSG）作客以3：2險勝比斯特，但他在埋齋後疑向敵軍球迷做挑釁動作，被球證拔黃警告。PSG賽後10戰得21分排次席，以1分落後一哥尼斯。

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