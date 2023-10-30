英超｜迪亞斯父續下落不明　祖達建功舉7號球衣表支持　哥國懸紅38萬揖匪 (17:36)

路易斯迪亞斯的父親文奴爾和母親施倫妮絲，於哥倫比亞當地時間上周六在家鄉巴蘭卡斯被擄走，其後據報綁匪曾與警方駁火，及後施倫妮絲獲救，文奴爾卻仍下落不明。哥國司法部長表示，文奴爾或已身在鄰國委內瑞拉，但沒有詳述，亦沒透露是次綁匪的動機。

事件令憂心忡忡的迪亞斯缺席迎戰諾定咸森林的比賽，仍藉利物浦3名前線拍檔迪亞高祖達、達雲紐尼斯及穆罕默德沙拿建功，以3：0大捷。「紅軍」領隊高普說：「我們顯然想提供協助，但又顯得無能為力。我們唯一能做是為盧祖（迪亞斯的暱稱）而戰，這就是他的隊友可以做的事。目前情况令人憂慮，這個晚上很艱難，我從沒遇上這種事。」

紅軍賽後10戰得23分排第4，落後榜首熱刺3分，領先隨後的阿士東維拉1分，後者主場以3：1輕取盧頓，白禮頓則主場被富咸逼和1：1後，以17分守在第7。

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