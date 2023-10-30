英超︱夏蘭特兩射一傳助曼城完勝曼市打吡　曼聯今季聯賽第5敗創37年來同期最差成績 (15:12)

賽前三連勝的曼聯在奧脫福球場出戰曼市打吡，續有中場主力卡斯米路因傷缺陣。甫開賽曼城即反客為主，菲爾科頓8分鐘頭槌攻門被門將奧拿拿擋出，夏蘭特上前嘗試補中時，又被落地夠快的奧拿拿及時撥走，哈利馬古尼再於白界線前將球清走。「藍月」其後攻勢浪接浪，戰至26分鐘一次罰球傳中攻勢原本無功而還，惟視像裁判（VAR）其後介入，指前鋒凱倫回防時拉跌曼城中場洛迪卡斯簡迪，結果球證迪恩尼改判12碼，夏蘭特主射中鵠為曼城領先1：0。紅魔隨後不乏扳平機會，海倫31分鐘藉曼城回傳出錯，形成半單刀推過出迎的門將艾達臣，惟角度太窄只能傳給般奴費南迪斯射高；完半場前麥湯米尼殺入禁區腳，再被艾達臣撲出。而夏蘭特於補時飛頂，再被奧拿拿飛身救出。

曼聯半場落後一球，下半場換入美臣蒙特，換走有黃牌在身的防中蘇夫恩岩拉伯特，形勢即急傳直下，結果夏蘭特於49分鐘遠柱接應貝拿度施華傳中，頭槌頂入梅開二度，加上80分鐘地波傳中予科頓門前撞射得手，在曼市打吡淨勝曼聯3球，賽後10戰24分排第3，落後榜首熱刺2分。藍月全場控球率達60.5%，射門21次10中，完勝僅7射3中的主隊。

曼聯則吞下今季英超第5場敗仗，包括3次在奧脫福落敗，10戰僅15分排第8，落後第4的利物浦8分，亦創下自1986/87年球季以來，首10場聯賽最差成績。季初表現備受批評、近期有回勇跡象的奧拿拿，全場作出7次撲救，多次阻止夏蘭特大演帽子戲法，連這名挪威隊射手賽後也對相關撲救感不可思議，惟仍未能阻止球隊大敗一場。他直言上半場輸12碼的判決過嚴，亦成為賽事轉折點，「我們未能很好地閱讀球賽。我們必須接受球證判決，不過首個12碼失球後，我們士氣就開始下滑」。

坦夏格賽後表示，上半場與對手勢均力敵，同樣認為12碼改變了戰局，提及上季作客大敗予曼城後亦面對困境，只能忘記這場賽事，於緊接賽事反彈，「我們在下半場太快失第2球，球員在不可能情况下嘗試逼搶對方門將，導致被對手找到空間打反擊」。至於紅魔一眾鋒將今季在聯賽低迷，只有拉舒福特取得入球，但僅貢獻1入球1助攻，新加盟的海倫在英超上陣7場仍顆粒無收，對此坦夏格稱麾下已很努力，待狀態漸入佳境後，入球自然會再次出現。曼聯下仗於周四英格蘭聯賽盃16強對紐卡素。

夏蘭特為曼城4次對同市宿敵共入5球，他賽後提及主射12碼時，曾聽到看台上的球迷不斷大喊「堅尼」（當年這曼聯名宿惡意攔截令夏蘭特的父親重傷提早收咧），因此對入球後的慶祝十分滿意。