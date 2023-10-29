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劍擊｜蔡俊彥會長盃挫吳諾弘稱王　歸功日本隊早前訪港集訓　張家朗4強出局稱寓賽於操 (23:39)

會長盃劍擊錦標賽今日（29）續於宣道國際學校上演，蔡俊彥在男子花劍個人賽過關斬將，4強先以15：11擊退張家朗，決賽更戰至「決一劍」以15：14絕殺吳諾弘，贏得冠軍。花劍隊眾將異口同聲表示，早前日本隊訪港集訓對自己準備新賽季大有幫助，並期望可於國際賽打出好表現，爭取巴黎奧運入場券。

香港男子花劍隊上月底在杭州亞運表現出色，張家朗和蔡俊彥在個人賽穿金戴銅，兩人再伙崔浩然及楊子加在團體賽摘銅。蔡俊彥在會長盃狀態勇銳，他在小組賽6戰全勝直入32強，淘汰賽頭3圈也未受考驗，闖4強硬撼張家朗。

蔡俊彥在4強大部分時間皆領先下，最終以15：11擊退張家朗，躋身決賽鬥吳諾弘，後者在另一場4強以15：14反勝崔浩然過關。蔡俊彥在決賽較慢熱，初段曾落後2：6，但他力追至平手後，一直跟吳諾弘拉鋸，最終戰至「決一劍」以15：14逆轉封王。

蔡俊彥在賽後直言，現時世界排名第一的日本男子花劍隊到香港集訓，有助自己準備新賽季，「如果跟隊友打得太多會有少少『滑啞』的感覺，對日本隊則有點新鮮感，而且他們實力很強，與他們訓練的過程中，自己亦有所提升」。男花將於下月10日出戰在土耳其舉行的伊斯坦堡站世界盃，繼續爭取巴黎奧運的團體賽資格，蔡俊彥直言港隊會盡力爭取世界頭4位置，拒絕將命運交到他人手中。張家朗則表示在會長盃寓賽於操，「戰畢亞運後有大約10日假期，復操後與日本隊有很高強度的練習，身體上仍要調整」，並透露待12月初戰畢日本世界盃，便會到法國集訓。

至於吳諾弘5月在上海大獎賽時撞到手骨，導致兩條輔助韌帶撕裂，他在8月成都世大運之後一直休息，上周才重返劍道對打練習。他坦承右手仍感痛楚並因此陷入低潮，但這次贏得亞軍感意義重大，因為可給予自己一個肯定。亞運個人賽銅牌得主陳諾思，在女子花劍決賽則以15：8挫符妤名奪冠，她直言在亞運扭傷右腳踝3條韌帶，至今仍未康復。

佩劍方面，18歲亞運代表薛雅齊在決賽以15：12力克梁洛文，贏得生涯首項成年組公開賽錦標。她表示5月轉全職運動員後戰績一直未如理想，但本月初在U23亞洲賽摘銅，加上這次在會長盃奪冠，可提升信心。至於何思朗在男子組決賽，以15：7挫李澤峰封王。

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