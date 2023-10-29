英超｜利物浦翼鋒迪亞斯雙親遭綁架　母獲救父未知下落　富安健洋開齋入球獻亡母　 (21:13)

據巴蘭卡斯的目擊者稱，路易斯迪亞斯的父親文奴爾和母親施倫妮絲，於上周六下午約5時半，在距離寓所不遠的一個汽車加油站，突被4名騎電單車的持械男子綁架。據報警方接報後，隨即與軍事人員組成一支專門拯救隊展開追截，及至傳出發現綁匪下落及雙方發生槍戰後，施倫妮絲獲救，並得到總統佩特羅在社交網站X證實，並表示：「我們會繼續尋找迪亞斯的父親。」

施倫妮絲的一名好友向哥倫比亞電台透露：「我們知道她經歷了創傷後非常痛苦，已在醫生陪伴下返家。我仍未有機會與她談話，只知道與親人相見時，她顯得十分哀傷。」據悉，拯救隊其後追至接近鄰國委內瑞拉的邊界再度圍捕綁匪，並再發生另一輪更激烈的槍戰，事後發現其中兩名綁匪中彈身亡，文奴爾亦告獲救，但事件尚未獲證實。利物浦則發表聲明支持迪亞斯道：「我們熱切希望此事能盡早得到安全解決。同時，我們旗下的球員福利，將繼續是我們的當務之急。」

此外，阿仙奴的富安健洋於前晚英超以5：0大勝錫菲聯中埋，取得加盟以來首個入球後在社交平台表示：「我將這入球獻予去年離世的母親。」隊友馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯、加比爾馬天尼利及威廉沙列巴等，隨即紛紛回應該名日本隊守將和送上祝福。至於該仗成為今季英超第5個「戴帽」球員的尼基迪亞，亦稱將這3個入球獻予上月逝世的姨姨。

其他報道：杭州亞殘運｜港隊凱旋獲歡迎儀式 余翠怡欣喜有直播 提高市民對殘疾運動員支持

其他報道：港超｜傑志大勝升次席 深水埗主帥賽前離任續未開齋 陳浩然將接掌