杭州亞殘運｜港隊凱旋獲歡迎儀式　余翠怡欣喜有直播　提高市民對殘疾運動員支持 (19:23)

港隊在亞殘運派出98名運動員出戰11個項目，取得8金15銀24銅共47面獎牌，獎牌榜排第10位。一眾運動員今午由杭州返港，香港特區政府在香港國際機場安排歡迎儀式，政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局長楊潤雄、康文署長劉明光及體育專員黃德森等官員到場迎接及祝賀港隊亞殘運成員。不少運動員家屬及朋友到場接機，亦吸引不少市民圍觀拍照，當運動員步出大堂時即報以掌聲。

第4次參加亞殘運的香港「輪椅劍后」余翠怡，今次在6個項目雖未能達到全取獎牌的目標，仍對收穫 1銀3銅感滿意，亦高興今屆有香港電視台直播賽事，提高市民對殘疾運動員的了解和支持。她提及在女子花劍團體賽4強對泰國時，由28：40的「超級大落後」下力追至反勝，盼這仗可鼓勵香港市民逆境前行，「只要努力及堅持就可以有好結果」。她透露未來將參加多場巴黎殘奧會的計分賽，力爭入場券。

在游泳奪1金2銀、包括200米自由泳打破大會紀錄的鄧韋樂承認，參加亞運前心情很緊張，曾在比賽期間一度身體不適，幸最後能順利完成賽事，亦感謝市民看直播支持運動員；硬地滾球女子個人BC2級金牌得主楊曉林稱，高興參加3屆亞殘運成績都有提升，對由上屆奪銀到今屆首次轉金感鼓舞，亦對個人很大肯定，期待12月在港參與亞洲賽時再創佳績。

相比上屆雅加達亞殘運，港隊今屆金牌數少3面、獎牌總數少1面。港隊代表團長陸子聰稱，滿意今屆成績，指獎牌數已達預期目標，認為獎牌數有少許上落，其一原因為中國隊主場出擊下於多個項目都取得佳績。他又感謝政府及香港體育學院等各資助機構對殘疾運動員的支持，包括2017年推出資助殘疾運動員的先導計劃，助運動員解決日常開支，得以集中訓練。