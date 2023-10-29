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港超｜傑志大勝升次席　深水埗主帥賽前離任續未開齋　陳浩然將接掌 (18:20)

傑志在今午（29日）港超於下半場連入5球，包括巴西籍中場米基爾連中三元，在旺角大球場以5：1大勝榜尾的深水埗，重返次席，踢少一場落後榜首理文4分。聯賽7戰全敗的深水埗續包尾，總監高俊基賽後證實，今仗未有領軍的主教練鄧冠研已於上周請辭，將由曾執教南華及飛馬的陳浩然接手。

深水埗今仗有傑志借將顏卓彬及張廣然齊正選倒戈；傑志上周中亞冠盃分組賽落敗後，今仗上半場攻勢亦未具威脅，反觀深水埗於完半場更有兩次射門中龍，半場互交白卷。「藍鳥」下半場57至64分鐘，在7分鐘內連入3球，包括米基爾罰球地波破網，以及撞射得手，加上查理史葛禁區頂遠射死角入網，領先3：0，米基爾於80分鐘門前補射，第三度射破門將李溢晉大門，加上潘沛軒2分鐘後取得今季首個入球，在僅603人入場下以5：1大勝尾段由鄧嘉接應張廣然助攻破蛋的深水埗。

傑志賽後5戰12分升上次席，踢少一場落後昨失分的理文4分。深水埗7戰全敗續排包尾，今仗領軍的總監高俊基賽後證實，主教練鄧冠研及助教陳銘剛的教練團隊已於上周請辭，「可能舊的教練團唔想面對傑志和盃賽的壓力吧，這都是球圈一部分，深水埗不會放棄，繼續會有經驗和更好的教練幫手」，他透露將由曾執教南華及飛馬的陳浩然接手，將於下月9日上任，周三晚高級組銀牌8強對標準流浪續由他暫代督師。高俊基認為球隊今仗上半場表現，反映面對亞冠球隊是仍有一定競爭力，稱讚球員盡力。深水埗上季升班後，近兩季已3度易帥，包括潘文迪、郭嘉諾及鄧冠研先後執教過這支區隊；鄧冠研則繼上季在晉峰後，連續兩季於季初離任。

深水埗隊長顏卓彬於下半場落後一球時，曾有次轉身射門幾乎扳平，他承認首次倒戈母會感覺特別，認為球隊已踢出部署，只是在把握力方面要再改善，「弱隊進攻機會不多下，要盡量把握入球機會」。他期望新教練可帶來新衝擊和元素，令球隊踢法不同。

同日另一場，香港U23憑林學曦於補時4分鐘射入12碼，在斧山道運動場主場以1：1逼向港會，取得今季第2分，續排尾二第10位。

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