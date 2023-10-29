西甲｜比寧咸梅開二度　領皇馬西班牙打吡反勝巴塞 (00:16)

由於魯營球場正進行翻新工程，巴塞隆拿以可容納約5.5萬人的甘帕尼斯奧林匹克體育場為暫代主場，滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）及結他手朗尼活特（Ronnie Wood）亦成座上客，這支英國殿堂級搖滾樂隊近日與巴塞合作，其樂隊著名標誌更會兩場限定取代Spotify成為該隊心口贊助標誌，包括今晨這場男足國家打吡，以及巴塞女足下月中與皇馬的另一場打吡，為其近期推出的新專輯造勢。

巴塞是役與日前歐聯分組賽挫薩克達一戰有3個正選調動，並將右閘祖奧簡斯路移前任右翼，朗奴阿拿奧祖重返右閘位置，力圖穩固邊線防守。而皇家馬德里與日前歐聯勝布拉加則有4個正選調動，其中卻奧斯及曹亞文尼擔正取代莫迪歷及卡馬雲加。

開賽僅7分鐘，巴塞中場根度簡與隊友費倫托利斯於中路小組入楔殺入禁區，皇馬後衛阿拉巴情急下將皮球解圍落根度簡身上，後者隨即近門施射建功先開紀錄。16分鐘，主隊中場加維在前場截走卻奧斯腳下球後傳予費文盧比斯，後者隨即射門中柱彈出，未能拉開比數，半場以1球領先。

換邊後巴塞續稍佔上風，於51分鐘有後衛朗奴阿拿奧祖的頭槌再次中柱不入。惟全場稍佔上風的巴塞，先於68分鐘被客軍中場祖迪比寧咸一記遠射冷箭得手扳平，再於完場前補時階段，再憑這名英格蘭國腳近門射入絕殺球，最終皇馬以2：1反勝，賽後11戰得28分，以較佳得失球壓過同分的基羅納上榜首，巴塞則以24分續排季席。

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