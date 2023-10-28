英超｜熱刺擁逾60年最大領先優勢　拉開曼城5分 車路士負賓福特兩輪不勝 (21:52)

熱刺今仗作客水晶宮，半場與對手互交白卷，但球隊下半場53分鐘因對手祖爾禾特的烏龍球先開紀錄，到66分鐘，韓國隊前鋒孫興慜接應比蘭莊臣的傳送擴大優勢，這也是這名熱刺隊長今季英超的第8個入球，水晶宮在補時雖有佐敦阿休破蛋，惟仍於主場輸1：2，賽後熱刺10戰取8勝2和穩列英超榜首，並取得逾60年來在英頂級聯賽的最大領先優勢，至於被問到對爭標的看法時，今季上任的主帥普斯迪高路說：「就讓我們的球迷發夢吧，球迷往往都是這樣的」。值得一提的是，熱刺今戰有在2月起養傷至今的中場賓坦古亞再踏球場，令球隊兵源更廣。

至於另一支倫敦勁旅車路士，在上輪被阿仙奴逼和2：2後，今於英超主場迎戰賓福特，「藍戰士」前線以高爾彭馬及史達寧，支援單箭頭的尼高拉斯積遜，惟兩軍上半場互無紀錄，下半場初段賓福特即反客為主，靠後上的守將賓諾克建功領先1：0，加上麥比奧莫在補時階段錦上添花，最終領賓福特作客兩球淨勝，亦令車路士英超近兩輪不勝下，目前10戰僅得12分。

其他報道：羽毛球｜鄧謝配擊敗日本宿敵組合 殺入法國公開賽混雙決賽

其他報道：網球｜黃澤林激戰3小時反勝日將丹尼爾太郎 ATP阿德萊德挑戰賽殺入決賽