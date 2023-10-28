杭州亞殘運｜港隊8金15銀24銅收官　兩金「女飛魚」陳睿琳閉幕禮持旗 (21:27)

香港乒乓球隊女雙WD22級組合王婷莛／吳玫薈，在決賽面對日本隊的伊藤槙紀／古川佳奈美，港隊在首局以11：5先拔頭籌，惟日本隊隨後兩局皆戰至「刁時」贏12：10，局數反超前2：1。「王吳配」在第4局落後6：9之下，追至「刁時」反勝13：11，她們在決勝局以11：7再下一城，以局數3：2勝出，為港隊奪得今屆第8金，也是乒乓球港隊首金。

輪椅劍擊隊在煞科日同樣傳來好消息，余翠怡、林嘉雯、湯雅婷雖然在女子佩劍團體賽4強以23：45不敵中國，但其後以45：29力挫韓國，最終摘銅而回。港隊在今屆得2銀3銅，「輪椅劍后」余翠怡包辦當中1銀3銅。

至於在本屆亞殘運獲得2金3銀的泳將陳睿琳，則為中國香港代表團閉幕禮持旗手，團長陸子聰博士表示：「睿琳今屆表現超卓，在5個項目中合共奪得2面金牌及3面銀牌，在面對大型賽事，其樂觀性格與良好的心理狀態值得我們學習」。

值得一提的是，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在7個頂尖大型運動會中贏得獎牌的港將。根據計劃，如在亞殘運個人賽奪取金、銀、銅牌的運動員，可分別得25萬、12.5萬及6.25萬港元獎金；至於在團體賽得金、銀、銅牌的運動員，獎金分別為50萬、25萬及12.5萬港元。

陳睿琳在女子S14級100米背泳和蝶泳奪金，100米蛙泳及200米個人混合泳摘銀，並伙隊友鄧韋樂、張浚諾及張可盈在男女4X100米自由泳接力得銀牌，她將獲81.25萬港元獎金。

中國香港代表團完成亞殘運後，明午凱旋返港，港府亦會在香港國際機場舉行歡迎儀式， 政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、文化體育及旅遊局副局長劉震和康樂及文化事務署署長劉明光將會出席。

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