空手道｜劉慕裳世界賽個人形憾負大野暉摘銀　仍寫港隊歷來最佳成績 (20:20)

劉慕裳本月初在杭州亞運摘銅後，隨即返回美國繼續訓練並備戰世界賽。她於小組首輪使出「泊拔塞」獲首名晉級，隨後兩輪小組賽分別憑「一百零八手」及「八步連」拿下首名並脫穎而出，生涯首度於世界賽殺入決賽。

短休4日後，世界排名第2的劉慕裳，與日籍世界一姐大野暉合演夢幻對決。率先登場的劉慕裳使出「北谷屋良公相君」獲得43.8分；隨後登場的大野暉則以「八步連」應戰，並拿下44.8分。劉慕裳力戰下以1分之差飲恨並拿下銀牌，但仍刷新自己在2018及2021年世界賽掛銅的成績，並為香港空手道隊寫下最佳戰績，劉慕裳亦跟大野暉惺惺相惜，在賽後跟對方擁抱並送上祝賀。

劉慕裳自2020年2月開始，已連續第19項國際賽能踏上頒獎台，這名港隊星將在今季亦持績交出好表現，包括4次出戰世界一級空手道（K1）超級聯賽亦拿下銀牌，而她7月在馬來西亞舉行的亞洲賽中，更於女子個人形歷史性奪金，成為港隊第一人。戰畢這次世界賽決賽後，劉慕裳亦完成今季所有賽事。

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