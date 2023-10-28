港超︱理文1：1逼和東方　聯賽五連勝斷纜　曾昭達：球季漫長再做好一點 (21:20)

賽前聯賽5戰全勝的理文，今仗有港足中場胡晉銘今季本地賽首擔正，並代替因傷缺陣的徐宏傑客串右閘；東方則有鋒將孫銘謙同因傷避戰。理文採取前場壓逼戰術下，令東方難從後場用球組織，因此早段主導局面，惟實際埋門為數不多；最接近的有安尼亞在雙方角球漏頂下，禁區內控定近射，卻被對方的西班牙籍後衛丹尼爾護空門擋出。兩軍半場互交白卷。

靜待反擊機會的東方，換邊後兩分鐘乘半場入替的理文老將中堅列斯奧失誤，由射手巴科爾冷靜射入單刀領先，該名西班牙籍前鋒今夏加盟後，上陣4場均有進帳。然而理文僅落後12分鐘，就憑黃威交出後腳妙傳，由胡晉銘傳中予安尼亞建功扳平。傾力反撲的理文，之後有後備入替的巴西籍前鋒保連奴拉傷，上陣僅26分鐘退下火線。最終兩隊在840名球迷見證下各一言和。

理文五連勝斷纜後，以6戰16分續居榜首，領先少踢一仗的次席大埔4分。主教練曾昭達稱本預期在主場延續贏波強勢，但無奈接受戰果。被問到失分對球隊爭標形勢影響，他說：「對中游（球隊）有失分情况，當然會有影響，但球季很漫長，在尚未完結前再做好一點吧」。

東方賽後則5戰10分，以1分壓過明午3時在旺角場迎戰深水埗的傑志，升上第3位。本仗先開紀錄巴科爾，稱對手理文是港超最強球隊，但球隊做到賽前部署，即使未能全取3分也感滿意。他在本月7日首為東方上陣後，至今4戰入4球，但他認為這並不代表香港聯賽易踢，「能持續入球算是幸運，做為前鋒能建功當然高興，但這是屬於全隊的功勞」。

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