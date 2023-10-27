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杭州亞殘運｜草地滾球混合雙人奪港隊第7金　69歲鄧順儀成今屆最年長金牌得主 (19:02)

杭州亞殘運明日（28日）煞科，中國香港代表團今日（27日）再添金牌，其中草地滾球混合雙人B2項目，李志明／鄧順儀於決賽以15：8擊敗中國組合勇奪金牌，為港隊奪得今屆第7金，69歲的鄧順儀亦暫成今屆亞殘運最年長金牌得主；而硬地滾球港隊在梁育榮及何宛淇分途領軍下，於混合雙人賽增添兩銀。港隊暫以7金15銀22銅共44面獎牌，於獎牌榜排第10名。

李志明／鄧順儀上午先於草地滾球混合雙人B2項目4強以12：11險勝印尼組合，決賽面對中國隊朱夏麗／豐書貴，憑李志明及鄧順儀第9、10局分別取得4及3分，將分差拉開，終勝15：8奪得金牌，為港隊取得今屆第7金。而唐蔚森／陳月呂在混合雙人B6銅牌賽以6：15不敵泰國組合，無緣增添獎牌。連同今日較早前有鄧子朗／陳嘉敏奪得混合雙人B3銀牌，以7：14不敵中國組合宋晉齊／孔橋麗，草地滾球港隊今日共奪1金1銀，總成績以2金3銀2銅完成今屆亞殘運。

硬地滾球賽事亦於今日落幕，港隊兩對組合分途出戰決賽，其中梁育榮／張沅在混合雙人BC4項目力戰下以1：3不敵中國隊的鄭遠森／林細妹；力爭在混合雙人BC3項目衛冕的謝德樺／何宛淇則在決賽迎戰韓國的姜順喜／程浩元，最終以2：7惜負，雙雙奪得銀牌。連同早前個人賽的1金3銅，硬地滾球港隊以1金2銀3銅完成今屆賽事。

其餘項目方面，港隊於最後一個游泳日再進帳3面獎牌。陳睿琳於女子SM14級200米混合泳決賽游出2分31.53秒奪得銀牌，亦是個人今屆第5面獎牌。同樣出戰決賽的張可盈以2分35.11秒奪銅；鄧韋樂於男子SM14級200米混合泳決賽游出2分16.26秒摘銀，黃漢彥以2分17.95秒排第4。香港泳隊共奪3金5銀3銅收官。至於乒乓港隊單日擸走6面銅牌，今屆累計2銀9銅，包括唐志銘／蔡慶霖乒乓男雙MD14級4強，直落3局不敵中國的廖克力／閆碩，不設季軍戰下增添銅牌，而王婷莛／吳玫薈在女雙WD22級4強以3：0擊敗隊友黃家汶／黃珮淇，晉身明早決賽坐銀望金，將鬥日本組合。

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