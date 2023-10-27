歐霸︱利物浦3連勝遠藤航入首球　韋斯咸歐戰17場不敗斷纜　白禮頓開齋 (16:30)

「紅軍」今仗收起穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克等主力，9分鐘仍憑迪亞高祖達先開紀錄，縱7分鐘後被客軍扳平，惟30分鐘遠藤航接應阿歷山大阿諾特的長傳頭槌破網，是這名日本隊隊長今夏加盟利物浦後的首個入球，加上達雲紐尼斯及賴恩格雲貝治各建功、以及後備上陣的沙拿補時埋齋，在晏菲路球場大勝5：1，在歐霸E組3戰全勝入9球，領先同日擊敗寧斯的聖基萊斯聯，以及圖盧茲各5分，下仗作客後者只要再全取3分，首名晉級將高唱入雲。

不過，賽後焦點卻落在65分鐘賴恩格雲貝治建功一球前，紐尼斯扭過後衛及門將後單刀射空門竟中柱彈出，才令格雲貝治補射得手。領隊高普賽後也笑言紐尼斯這次空門失機是有些鬧劇成分，惟仍滿意這名烏拉圭前鋒的表現，「我完全不介意，他起腳前扭過後衛和門將都是完美，我為他的表現感到高興」。紅軍下周日英超將迎戰諾定咸森林。

另邊廂，上屆歐協聯冠軍韋斯咸同樣收起查洛保雲等多名主力下，作客1：2不敵奧林比亞高斯，跨季歐洲賽17場不敗走勢斷纜，賽後在A組與弗賴堡同得6分，憑較佳對賽成績續居首，奧林比亞高斯4分緊隨。B組方面，白禮頓憑祖奧柏度及安素法迪各建一功，主場以2：0擊敗今季低迷剛炒主帥的阿積士，取得隊史歐洲賽首勝，賽後與AEK雅典同樣3戰4分，落後榜首馬賽1分。