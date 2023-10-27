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杭州亞殘運｜朱文佳羽毛球男單衛冕　港隊奪第6金　男雙伙王鎮炎摘銀 (15:35)

中國香港代表團今日（27日）在杭州亞殘運延續佳績，殘疾人羽毛球「世一」朱文佳於SH6級勇奪1金1銀，他先在男單決賽擊退印度隊球手，成功衛冕兼助港隊拿下今屆第6金，他隨後再伙隊友王鎮炎出戰雙打決賽，惟以直落兩局不敵中國隊，收穫銀牌。

朱文佳在SH6級男單4強的港隊「內訌」擊敗王鎮炎後，殺入今早的決賽鬥東京殘奧金牌得主、印度隊的Krishna Nagar。朱文佳在首局以21：10先拔頭籌，對手次局雖以21：8扳平，但港將在決勝局沉着應戰，以21：11再下一城，順利衛冕之餘，更報回東京殘奧決賽的一敗之仇。

朱文佳短休過後，伙隊友王鎮炎在SH6級男雙決賽鬥中國隊的林乃利／曾慶濤，惟兩人力戰下以14：21、8：21告負，收穫銀牌。今屆贏得1金1銀的朱文佳賽後說：「上屆亞殘運取得生涯首面金牌，給予自己一個肯定，經過5年後能再奪得金牌，過程中看見了自己的成長。特別感謝我的教練團隊，助我不斷成長及進步，成為一位世界級運動員。我在東京殘奧時曾敗給今天決賽的對手，可說是一個心理關口，但教練團隊助我建立信心，以及找出應對的方法。」朱文佳及王鎮炎亦表示會汲取雙打決賽的經驗，尋求進步，冀未來再打出佳績。

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