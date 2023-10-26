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壁球｜何子樂港壁錦標賽闖8強　隊友送生日蛋糕賀28歲「牛一」 (22:33)

香港壁球錦標賽今（26日）假香港壁球中心上演8強賽事，衛冕女單的何子樂以直落3局輕取黃葆睿，賽後更獲隊友送上生日蛋糕，慶祝其28歲「牛一」。

早前在杭州亞運取得1銀1銅的何子樂，今在女子組8強未受太大考驗，僅花18分鐘便以直落3局11：0、11：4、11：5輕取黃葆睿，明鬥謝依霖爭入決賽，她賽後獲隊友鄭雅晴和劉子均送上蛋糕，慶祝其28歲生日。

何子樂笑言，自己首次在香港比賽期間慶生，被問到生日願望時，她毫不猶豫地說：「還是跟壁球有關，希望身體健康，比賽成績好一點，提升世界排名。」早前受腰傷困擾的她，透露在亞運個人賽摘銅後休息近6日，現時狀態尚算不俗。

至於亞運雙銅得主李嘉兒在另一場女子組8強，則以3：0挫林葆熒，明於4強跟鄭雅晴碰頭。

男子組方面，在亞運男團摘銅的4子皆在8強勝出，其中劉子均明於4強與黃祉謙碰頭，梁子軒則於另一場鬥鄧銘漮，爭入決賽。

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