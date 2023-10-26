拳擊｜潘啟情4回合T.K.O.泰國拳手　重奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶 (21:47)

潘啟情在4年前曾奪WBC輕蠅量級國際洲際青年冠軍及WBC亞洲洲際輕蠅量級冠軍，他今年重返職業拳壇，6月便以一場T.K.O.宣告回歸，並為再次挑戰WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶作準備。

潘啟情今仗面對35歲的泰籍拳手Wichet Sengprakhon，甫開賽即主動搶攻，頭3回合已3次將對手擊倒在地，對方在第4回合更因傷不宜續賽，潘啟情終以T.K.O.勝出。他賽後表示：「我等了這機會4年，對於18歲的自己來說，這條腰帶是目標。而對於27歲的我而言，這條腰帶是新的開始，我好想繼續行落去，成為世界級拳手。」

潘啟情感激Verano Boxing Club（VBC）創辦人之一兼教練Jake Verano助他追夢，他更透露下一步計劃，「我希望到其他國家比賽，我們亦會嘗試跟其他拳賽推廣人合作，再於香港舉辦比賽」。

至於另一港將、22歲新星Saagar Pradhan在同日的中量級賽事，首回合便將對手K.O.，職業生涯兩戰全勝。

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