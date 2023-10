拳擊｜潘啟情4回合T.K.O.泰國拳手　重奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶 (21:47)

香港拳手潘啟情今(26日)在泰國舉行的「Way of the Champions:Fight to Survive」賽事,僅花4回合便將東道主選手Wichet Sengprakhon技術性擊倒(T.K.O.),相隔4年再奪WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶,戰績改寫至9勝2負(6次K.O.)。27歲的潘啟情表示,這條金腰帶令自己在拳擊路上更堅定,「我好想繼續行落去,成為世界級拳手」。