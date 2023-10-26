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杭州亞殘運｜陳睿琳女子S14級100蝶破大會紀錄封后　為港摘今屆第5金 (20:55)

中國香港代表團今（26日）於杭州亞殘運延續佳績，由20歲「蝶后」陳睿琳於女子S14級100米蝶泳以破大會紀錄的1分04.73秒勇奪金牌成功衛冕，為港隊拿下今屆第5金。同日港隊亦分別憑田徑女子T36級100米的任國芬及男子T13級1500米的黃景陽；羽毛球WH2級男單的陳浩源及SH6級男單的王鎮炎，共添4面銅牌，總成績以5金9銀16銅暫列獎牌榜第11位。

早前在S14級100米背泳、混合4×100米自由泳接力及100米蛙泳共奪1金2銀的陳睿琳，今於強項的100米蝶泳一支獨秀，她先於早上的初賽游出1分06.27秒，打破自己5年前保持的大會紀錄以首名出線，再於晚上的決賽以1分04.73秒再次刷新亞殘運紀錄，以2.15秒之差力克日本隊勁敵木下愛良，連續兩屆在此項目奪金，隊友張可盈則位列第5。

另外，港隊在田徑項目亦報喜，其中任國芬於女子T36級100米決賽跑出15.47秒，不但打破個人最佳時間（PB），亦同時打破香港紀錄，以0.01秒力壓中國隊的李四雙摘下銅牌。至於黃景陽昨晚於男子T13級1500米決賽，雖以5分05.83秒得「梗頸四」，但因有對手賽後被取消資格而獲補上摘銅。

羽毛球方面，港隊名將陳浩源在輪椅組WH2級男單4強以直落兩局不敵日籍宿敵梶原大暉，飲恨摘銅。SH6男單世界一哥的朱文佳，則在4強以直落兩局淘汰隊友王鎮炎殺入明日的決賽，後者則獲銅牌。二人其後合力出戰男雙，於4強直落兩局輕取印度隊組合，明戰決賽坐銀望金。

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