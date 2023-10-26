歐聯｜紐卡素負多蒙特吞首敗兼折兩將　意足總會長：東拿利獲輕判停賽10個月 (19:28)

紐卡素開賽後被多蒙特反客為主，更有阿歷山大伊沙克在15分鐘因鼠蹊受傷退下火線。完半場前，多蒙特中場菲歷斯尼美查禁區內無人看管下撞射得手。「喜鵲」其後苦戰至65分鐘變陣，換入辛度東拿利及積及梅菲，豈料後者5分鐘後便疑因肩膀脫骱無法繼續比賽，加上末段運滯兩度中楣，終吞下今季歐聯首敗，賽後與升上次席的「蜂兵」同是3戰得4分，落後主場以3：0大勝AC米蘭升榜首的巴黎聖日耳門（PSG）兩分。PSG是役憑前鋒基利安麥巴比、高路梅安尼及韓國國腳李康仁各建一功，其中後者取得今夏加盟以來首個入球。

紐卡素領隊艾迪賀維為伊沙克和梅菲受傷感失望，並透露由於另一中場艾利洛安達臣也證實因背傷料需休戰數周，加上一直養傷的翼鋒哈維班尼斯、祖爾韋洛克和守將保治文等，令球隊人腳目前捉襟見肘。另外，意足總會長加雲拿指東拿利已被判停賽10個月，而獲從輕發落的主因對方受查以來極之合作。東拿利有望在明年8月尾復出，暫時未知這段期間紐卡素要否繼續支付其薪酬。

歐聯G組方面，爭取衛冕的曼城藉中鋒艾寧夏蘭特結束在這賽事534分鐘入球荒兼梅開二度，加上後衛文路爾艾簡治下半場初段先開紀錄，作客以3：1輕取一度扳平的年青人，賽後3戰全勝得9分續居榜首，領前次席RB萊比錫3分，後者主場也以3：1擊退貝爾格萊德紅星。另外，夏蘭特以23歲零96天之齡，趕過麥巴比成為在歐聯入37球的最年輕球員，而「藍月」主帥哥迪奧拿則說：「 人們總想夏蘭特忘帶射門鞋，我要說聲對不起，這傢伙總會入球，直至他掛靴那天為止。」

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