明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜紐卡素負多蒙特吞首敗兼折兩將　意足總會長：東拿利獲輕判停賽10個月 (19:28)

紐卡素今晨（26日）主場以0：1不敵多蒙特，在歐聯「死亡F組」首次落敗，即由賽前榜首跌落第3，並有箭頭阿歷山大伊沙克及中場積及梅菲傷出，令主帥艾迪賀維慨嘆這才是此仗最令人沮喪的事情。另外，意大利足總會長加雲拿證實，涉及非法賭波的「喜鵲」中場辛度東拿利，已被輕判停賽10個月，但篤定無緣明夏的歐洲國家盃。

紐卡素開賽後被多蒙特反客為主，更有阿歷山大伊沙克在15分鐘因鼠蹊受傷退下火線。完半場前，多蒙特中場菲歷斯尼美查禁區內無人看管下撞射得手。「喜鵲」其後苦戰至65分鐘變陣，換入辛度東拿利及積及梅菲，豈料後者5分鐘後便疑因肩膀脫骱無法繼續比賽，加上末段運滯兩度中楣，終吞下今季歐聯首敗，賽後與升上次席的「蜂兵」同是3戰得4分，落後主場以3：0大勝AC米蘭升榜首的巴黎聖日耳門（PSG）兩分。PSG是役憑前鋒基利安麥巴比、高路梅安尼及韓國國腳李康仁各建一功，其中後者取得今夏加盟以來首個入球。

紐卡素領隊艾迪賀維為伊沙克和梅菲受傷感失望，並透露由於另一中場艾利洛安達臣也證實因背傷料需休戰數周，加上一直養傷的翼鋒哈維班尼斯、祖爾韋洛克和守將保治文等，令球隊人腳目前捉襟見肘。另外，意足總會長加雲拿指東拿利已被判停賽10個月，而獲從輕發落的主因對方受查以來極之合作。東拿利有望在明年8月尾復出，暫時未知這段期間紐卡素要否繼續支付其薪酬。

歐聯G組方面，爭取衛冕的曼城藉中鋒艾寧夏蘭特結束在這賽事534分鐘入球荒兼梅開二度，加上後衛文路爾艾簡治下半場初段先開紀錄，作客以3：1輕取一度扳平的年青人，賽後3戰全勝得9分續居榜首，領前次席RB萊比錫3分，後者主場也以3：1擊退貝爾格萊德紅星。另外，夏蘭特以23歲零96天之齡，趕過麥巴比成為在歐聯入37球的最年輕球員，而「藍月」主帥哥迪奧拿則說：「 人們總想夏蘭特忘帶射門鞋，我要說聲對不起，這傢伙總會入球，直至他掛靴那天為止。」

其他報道：網球｜淘汰世界排名68位頭號種子　黃澤林ATP阿德萊德挑戰賽殺入8強

其他報道：長跑｜日本「國寶」跑手大迫傑首訪港　與中小學生交流表現親民　稱亞洲選手有力衝擊sub 2

相關字詞﹕體育 紐卡素 巴黎聖日耳門 AC米蘭 多蒙特 辛度東拿利 阿歷山大伊沙克 積及梅菲 艾迪賀維 停賽 賭波 編輯推介

上 / 下一篇新聞