長跑｜日本「國寶」跑手大迫傑首訪港　與中小學生交流表現親民　稱亞洲選手有力衝擊sub 2 (23:40)

大迫傑應驛傳體育管理有限公司（EKIDEN Sports）邀請在周日（22日）抵港，展開一連5日的活動。他今早在尖沙嘴海傍跑步過後，下午便到王錦輝中小學跟與過百名中小學生交流，除了示範基本跑步姿勢外，亦以分組遊戲形式與學生們進行接力賽，大顯親民一面。他事後表示：「日本的學生較為內向，香港的學生很主動熱情，令我留下很深的印象。」

大迫傑年前在日本開辦的Sugar Elite訓練班，主力培養小朋友對跑步的興趣，學習正確的跑步方法等。這名日籍星將是次交流的王錦輝中小學，便有機會在明年舉辦Sugar Elite訓練班，甚至於暑假派出精英跑手到日本集訓。自中學習跑的大迫傑，期望香港學生亦可領略運動的樂趣，「長跑是對身心健康的運動，也是多項運動的基礎，希望大家可透過跑步鍛鍊意志」。

大迫傑完成5日的訪港行程後，明日將轉赴台灣繼續跑步交流活動，並於下周日（29日）返回日本。世界各地的跑步文化愈來愈興盛，他也期望有更多人成為馬拉松選手，於2020年跑出個人最佳時間2小時05分29秒的他，眼見肯尼亞籍名將傑曹（Eliud Kipchoge）去年9月的柏林馬拉松跑出2小時01分09秒，23歲新星基雲傑杜姆（Kelvin Kiptum）更於本月初的芝加哥馬拉松將男子馬拉松的世界紀錄推快至2小時00分35秒，大迫傑直言為自己帶來更大動力，「壓力和動力各半吧。我有被超越的壓力，但見到其他人的進度也很感恩，這成為我的動力。相信亞洲選手和世界各地的跑手切磋，很快可以達成（sub 2）這目標，我沒特別想打破甚麼紀錄，但每日都嘗試比昨日的自己進步」。

大迫傑在2021年的東京奧運得第6，然後曾短暫退役，他在復出後仍然表現出色，本月中在日本的奧運選拔賽（Marathon Grand Championship、MGC）得第3名，與巴黎奧運席位擦肩。不過，大迫傑直言會繼續爭取參賽資格，「對於巴黎奧運，我會努力嘗試，我一直都是想着不要放棄，維持挑戰的精神。能夠在訓練中成長，對我是很寶貴的機會」。

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