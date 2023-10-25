杭州亞殘運｜港隊再添2金4銀9銅　楊曉林硬地滾球封后　鄔文英草地滾球全勝揚威 (22:46)

硬地滾球項目今上演各級別的個人賽4強及決賽，港隊分別有楊曉林、郭海瑩、張沅和梁育榮分途出擊。出戰女子BC2級的楊曉林，先在4強以8：1輕取日本隊的蛯沢文子；決賽面對以4：1淘汰郭海瑩的韓將程小榮，激戰四局後以6：6平手，終透過附加局擊退對方，贏得金牌。郭海瑩則在銅牌戰以4：2挫蛯沢文子，同登頒獎台。至於出戰男子BC4級的梁育榮，以及出戰女子BC4級的張沅，同在4強飲恨後勝出銅牌戰奪牌。

草地滾球方面，港將鄔文英分組賽3戰全勝後，今於B7級個人賽4強及決賽先後以19：12及15：12，分別擊敗馬來西亞隊及泰國隊代表，以不敗姿態封后。而上屆奪金的69歲老將鄧順儀，在女子B2級不敵中國隊球手飲恨掛銀，陳月呂及李志明則分別在女子B6級和男子B2級獲銅牌。

港隊另有王婷莛和吳玫薈，在乒乓TT11級女單決賽及4強同以局數1：3負日本隊的和田夏樹，穿銀掛銅；連同焦瑾珊在TT7級女單的銀牌，以及彭穎加和王志賢分別在TT6級女單和TT9級男單摘銅，乒乓隊在單打分別收穫2銀3銅。

此外，周二在女子S14級100米背泳奪金的陳睿琳，在SB14級100米蛙泳游出1分20秒69獲得銀牌，個人今屆累積1金2銀。「輪椅劍后」余翠怡在女子A級重劍個人賽得銅牌，連續三日有獎牌進帳。