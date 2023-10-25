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亞冠︱傑志主場反負曼谷聯吞3連敗　連續兩場輸12碼　恩查先開紀錄　　 (22:01)

香港代表傑志今晚（25日）出戰亞冠盃分組賽F組第3仗，在香港大球場迎戰小組榜首泰國球隊曼谷聯，「藍鳥」經兩連敗後在這場背水一戰，縱有奧地利前國腳恩查先開紀錄，惟完半場補時失守，加上連續兩場輸12碼，在主場2259人入場觀戰下，以1：2反負尾段踢少一人的曼谷聯，吞小組3連敗，陷入出局邊緣。

上季港超冠軍傑志於亞冠F組首兩仗出閘脫腳，同以1：2不敵全北汽車及獅城水手，今晚續在大球場迎戰連續兩場反勝、以6分排榜首的泰甲（T1）球隊曼谷聯，有港足中場陳俊樂首在亞冠正選，與英籍前曼聯青訓查理史葛合作鎮守中場，前場以恩查聯同土庫曼國腳明加索夫攻堅；羅梓駿任4人防線的右閘。作客的曼谷聯只起用3名外援，分別為巴西籍前鋒莫塔伊拿西奧、巴勒斯坦隊翼鋒基丹，以及巴西籍隊長中堅艾華頓。

兩隊近兩季曾在友賽交手，傑志1和1負不勝，今仗成先開紀錄一方，費蘭度6分鐘，大腳長傳，曼谷聯門將卡邁出迎禁區外嚴重失位大漏，造就恩查截得皮球後輕鬆射入空門。藍鳥6分鐘後再有機會，但中場米基爾接應傳中門前頂高。曼谷聯陣中曾外流日職的泰國隊中場提迪潘龐參，於16分鐘與陳俊樂相撞後倒地，經長時間治理後要退下火線，由黎巴嫩隊中場查迪入替。35分鐘，客軍中場阿南直射罰球被門將保羅接實。4分鐘後恩查策動反擊，但明加索夫「踩波車」失平衡未能攻門，這名上季香港足球先生於完半場前禁區頂遠射柱邊出界。上半場雙方都有球員受傷要治理，最終補時6分鐘，結果傑志在補時4分鐘被追平，客軍翼鋒基丹右路半傳半射，造就中場潘米燦都門前撞射破網，半場逼和1：1。

傑志換邊後51分鐘因費蘭度接應回傳時被指禁區內犯手球，球證經視像裁判（VAR）審視後判12碼，亦連續兩場亞冠主場輸極刑，莫塔伊拿西奧射左邊，保羅捉到路惟仍被破網，令曼谷聯反先2：1。客軍4分鐘後有中堅艾華頓接應頭槌頂中楣。傑志未被拉開比數，及後換入左閘陳晉一及翼鋒伊高沙托尼，64分鐘前者策動反擊，但恩查來遲一步未能射門。米基爾於78分鐘遠射高出，1分鐘後輪到莫塔伊拿西奧門前無人看管下射高。83分鐘，曼谷聯中場查迪犯規踩中米基爾腳部，球證審視VAR後改判直接紅牌驅逐離場。傑志尾段多踢一人下狂攻，惟陳俊樂禁區內勁射中網側，以及後備入替的潘沛軒門前撞射不果，終負1：2，連續3場負這比數。

傑志暫代主教練金東進稱雖然落敗，但看到球員在下半場盡力爭取入球，餘下3場分組賽都不會放棄，會繼續盡力爭勝。陳俊樂稱對手在上半場除了入球外，其餘攻勢欠奉，而下半場開始欠集中致敗，但他稱餘下分組賽會繼續全力以赴，期望踢出像今仗上半場的強度，有信心作客曼谷聯時可爭勝。

曼谷聯主帥托奇塔旺斯邦稱，今仗不易應付、讚賞傑志有不少高質素球員，「但我們保持風格，幸運地能在上半場追平，最終勝出比賽，感謝所有球員及球迷作客展示團隊精神」。

同組另一場，韓職勁旅全北汽車憑日籍中場天野純及韓國國腳文宣民各建一功，加上對手的烏龍球，主場以3：0大勝新加坡的獅城水手。曼谷聯3戰全勝得9分續居首，全北6分居次，獅城及傑志分別3分及0分。藍鳥下場亞冠將於下月8日作客曼谷聯。

亞冠︱傑志明晚大球場鬥曼谷聯爭首勝　羅梓駿稱無失分空間當淘汰賽去踢

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