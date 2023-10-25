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NBA｜約基治揭幕戰「大三元」　金塊輕勝湖人　占士勢今季每仗上陣限時30分鐘內　 (19:46)

新一季NBA今早（25日）開鑼，衛冕的丹佛金塊在主埸獲頒冠軍指環，隨後在揭幕戰憑約基治交出「大三元」29分、13籃板及11助攻，領軍以119：107輕取洛杉磯湖人，打開勝利之門。

金塊在約基治的帶領下，首節曾將領先優勢擴至雙位數，並於半場領先63：54。踏入生涯第21個球季的勒邦占士，嘗試助湖人縮窄差距，惟他攻下全隊最高的21分也未無力回天，其隊友安東尼戴維斯在下半場啞火6射全失；相反金塊則有5人得分上雙，當中約基治交出「大三元」，領軍以12分勝出。金塊主帥米高馬龍賽後直言，這只是賽季的首場比賽，不會將這當作勝利宣言。

至於湖人總教練達雲咸則透露，將限制占士在今季的每仗上陣時間在30分鐘內。湖人將於周五10時主場迎戰鳳凰城太陽，後者今憑戴雲布克卡轟入全場最高的32分，作客以108：104險勝金州勇士。

另外，科利斯（Che Flores）成北美四大聯盟首名跨性別球證，原為女球證的科利斯是首位公開承認自己為跨性別非二元的NBA球證，並期望外界以「他們」稱呼自己。

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