歐聯｜皇馬凱旋3戰全勝　比寧咸開季12戰贏同期C朗　「山神」開齋國米報捷　 (18:25)

雲尼斯奧斯祖利亞今晨（25日）獻兩助攻，令皇家馬德里在歐聯C組作客以2：1挫布拉加，賽後3戰全勝得9分續領放，並為周六西甲作客巴塞隆拿的國家打吡戰壯行色。「銀河艦隊」新兵中場祖迪比寧咸此役又建功，連同聯賽上陣12次入11球，看齊14年前同期的基斯坦奴朗拿度（C朗），但3個助攻比對方還要多兩次。
皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞先在16分鐘傳中予巴西隊友洛迪高高斯開紀錄，後於61分鐘橫傳祖迪比寧咸冷靜射入，後者亦成為1998年的法國隊名宿卡林保後，首個連續3場歐聯分組賽「士哥」的皇馬球員。布拉加及後在63分鐘破蛋，但終仍以1：2敗陣，賽後以3分排第3，皇馬則領前作客以1：0挫包尾的柏林聯的次席拿玻里3分。
皇馬主帥安察洛堤賽後大讚曾在8月觸傷腿筋的雲尼斯奧斯「已回復最佳狀態，是這仗製造不同的人物。」雲尼斯奧斯則說：「洛迪高建功（結束逾兩個月入球荒）可增強他的信心，尤其是下場就是國家打吡戰。」
上屆亞軍D組的國際米蘭憑34歲前鋒「山神」阿歷斯山齊士開齋，以及中場查漢奴古建功，主場以2：1擊退薩爾斯堡，賽後與榜首皇家蘇斯達同得7分領前，同多第3位薩軍4分。由日本國腳中場久保建英領軍的皇蘇，藉中場布里斯文迪斯攻入全場全場唯一入球，作客以1：0挫3戰全敗的賓菲加。
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