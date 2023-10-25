歐聯｜由備受抨擊變功臣　馬古尼奧拿拿助曼聯分組賽開齋　稱是生涯重要時刻 (13:33)

曼聯今屆在A組首兩場俱敗，今場在奧脫福球場面對哥本哈根背水一戰，賽前有為剛離世的曼聯及英格蘭隊傳奇名宿卜比查爾頓舉行悼念儀式。紅魔縱主場出擊，惟在上半場未能主導賽事，反被客軍多次反擊製造威脅攻門，半場互無紀錄。曼聯換邊後換入中場基斯甸艾歷臣，漸取回控球權，雖然拉舒福特今仗多次錯失良機，惟戰至72分鐘，終憑哈利馬古尼後上接應艾歷臣的傳中頭槌破網，打破僵局領先1：0。不過，補時階段出現戲劇性一幕，麥湯米尼在禁區內解圍時踢中對手，球證直指12碼，哥本哈根由曾效力曼聯的拿臣之子佐敦拿臣操刀，卻被門將奧拿拿捉到路撲出，令紅魔驚險維持1：0勝果，在A組打開勝利之門，以及在各項賽事3連勝。

曼聯今仗由表現飽受抨擊、曾淪為笑柄的馬古尼及奧拿拿，合力協助球隊在今屆歐聯開齋，可謂一同吐氣揚眉，前者5次爭頂4次成功，攻入全場唯一入球；後者有4次撲救及撲出一次12碼，傳球成功率達63%。

馬古尼更繼上場英超作客錫菲聯當選賽事最佳球員後再做功臣。這名30歲英格蘭國腳賽後承認，過去一年缺乏比賽下處於很艱難的時期，但稱一直保持專業，「這就是足球，效力一間大球會就要面臨激烈的位置競爭，對我來説今次是個重要時刻，更重要是為球隊取勝，但這只是個開始，我已準備好繼續上陣幫助球隊」。馬古尼在季前熱身賽時曾被新加盟的奧拿拿呼喝的一幕，事後被外界放大，但他亦為奧拿拿今仗同做功臣感高興，「為這間球會比賽贏輸會有很大起伏，奧拿拿很有個性，他將會成為這支球隊重要一員」。助攻的艾歷臣稱，高興看到馬古尼用表現獲得讚賞和尊重，認為這隊友隨着上陣時間愈來愈多，表現將會繼續更好。

至於奧拿拿力壓馬古尼成為曼聯球迷選出的今仗最佳球員，他也稱今仗對他和球隊都是場重要勝仗，「我在曼聯的生涯未能按照期望的方式開始，但這就是生活。成為曼聯球員並不容易，你需要有堅強的個性，這就是我正在做的事情」。曼聯領隊坦夏格亦稱讚二人踢了一場精彩比賽，「這是個不可思議的晚上，奧拿拿撲出12碼非常精彩，馬古尼亦踢了一場出色比賽」。曼聯名宿艾拉賽後更在社交網呼籲，希望所有曼聯球迷繼續支持球隊每名球員，又感謝馬古尼及奧拿拿到最後都沒有放棄。

A組另一場，拜仁慕尼黑憑京士利高文、哈利卡尼及穆斯亞拿各建一功，作客以3：1擊敗加拉塔沙雷，賽後3戰全勝得9分高踞榜首，加拉塔沙雷4分緊隨，曼聯3分排第3，哥本哈根1分列末席。