歐聯｜曼聯迎戰哥本哈根誓打開勝利之門　海倫倒戈不留情 (21:37)

曼聯vs.哥本哈根 now643台 明晨03：45直播

曼聯今季表現跌跌碰碰，日前挫錫菲聯才首次取得英超兩連捷，回歸歐聯更兩遭痛擊，先作客不敵拜仁慕尼黑後主場反負加拉塔沙雷，導致現以0分敬陪末席，落後哥本哈根1分，被榜首拜仁及次席加拉塔沙雷拋離6分和4分，若再有閃失，出線16強勢前景堪虞，而禍不單行的是，曼聯此役篤定有守將利辛度馬天尼斯及勞基梳爾等6將因傷避戰，後衛利古朗上陣成疑，中場卡斯米路停賽，前鋒拉舒福特於9月初聯賽攻破阿仙奴大門後便忘帶射門鞋。

然而，曼聯雖面對種種不利消息，或可造就新兵箭頭海倫飾演雷霆救兵。20歲的他是哥本哈根青訓產品，2020年在該隊展開職業賽生涯，及後先後轉會奧地利的格拉茨和意大利的阿特蘭大，今夏以轉會費連浮動條款共7200萬鎊（約6.8億港元）加盟曼聯，雖在英超仍未開齋而受抨擊，卻已在歐聯獨取3球，明晨倒戈更料多加「兩錢肉緊」。

海倫的父親安達斯昨稱，兒子過去在哥軍不受重用，「只曾效力該隊的一隊半年，每次上陣都是10至15分鐘而已，而且只被命令四處奔走」。海倫去年9月首獲丹麥隊召用，迄今在歐洲國家盃外圍賽已入7球，看齊英格蘭隊前鋒哈利卡尼，一起落後10球的比利時隊鋒將盧卡古，以及9球的葡萄牙隊名將基斯坦奴朗拿度（C朗）。值得一提的是，海倫有一對效力哈軍的18歲孖生弟弟，當中司職中場的奧斯卡已在歐聯分組賽上陣一次，此仗有望與兄長同場較量。

同組拜仁將作客有韋費特沙夏及莫路伊卡迪掛帥的加拉塔沙雷，料仍不會派遣已接近傷癒的門將紐亞把關，另外兩中前場攻擊手基拿比和哥列斯卡則未必趕及披甲。

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