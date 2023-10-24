籃球｜NBA新球季明早展開　衛冕金塊首擊迎湖人　字母哥宣布續約公鹿至2028年 (20:12)

金塊vs.湖人 now641台 明早07：30直播

占士在2018年加盟湖人，並於2020年帶領球隊拿下總冠軍，年屆38歲的「大帝」將迎來生涯第21個球季，但他仍鬥志不減，期望追求個人生涯第5枚冠軍指環，「當我來到湖人時，不僅想在這裏短暫停留，而是想幫助這支球隊重返季後賽，且把總冠軍獎盃放到（湖人班主）珍妮畢斯的房間內。我現在想把2020年的那座獎盃移開，然後再放一個新的過去」。湖人目前與波士頓塞爾特人同得17座總冠軍，若然「紫金軍團」再添一冠，將成聯盟奪冠次數最多的球隊。

占士在上季超越名宿「天勾」渣巴，以38,652分成為聯盟史上得分王，而他在今季將繼續改寫紀錄，並挑戰4萬分大關。對於今季揭幕戰對手金塊，占士直言會以平常心看待，「我喜歡與這世上最好的對手競爭，但我不需要一個人或有一支球隊來激勵我」。至於基斯保羅在今夏轉投金州勇士，他在明早10時正即倒戈舊東家鳳凰城太陽。

另外，聖安東尼奧馬刺狀元雲班耶馬，將於後日早上9時半隨隊迎戰達拉斯獨行俠。馬刺上季常規賽只得22勝60敗，外界皆期望這名法籍超新星可領軍重返爭標行列，主帥普波域治認為此子可以令球隊的防守更上一層樓。另外，馬刺以3500萬美元（約2.7億港元）與中鋒沙治哥連斯續約2年，好讓雲班耶馬毋須硬抗中鋒位置。

至於李拿特今季從波特蘭拓荒者轉投密爾沃基公鹿，伙「字母哥」安迪度高安普挑戰總冠軍，而他們首場常規賽為周五早上7時半對費城76人。比起離隊的賀利地，李拿特的個人進攻火力及外投能力更強，料今季公鹿能採用更多持球擋拆戰術，靠李拿特遠距離射程為「字母哥」創造更多進攻空間。而後者今亦在開季前夕穩軍心，原本2025年夏天才成為有限度自由身的他，與球隊提前再續下一紙頂薪合約至2028年，3年新約總值1.86億美元。

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