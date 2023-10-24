亞冠︱傑志明晚大球場鬥曼谷聯爭首勝　羅梓駿稱無失分空間當淘汰賽去踢 (21:03)

傑志vs.曼谷聯 香港大球場 周三晚上20：00開賽 票價：$200/80

上季港超冠軍傑志於今屆亞冠F組出閘脫腳，同以1：2作客負全北汽車及主場不敵獅城水手，明晚在大球場迎戰連續兩場反勝、以6分排榜首的泰甲（T1）球隊曼谷聯，為爭小組首名或3支最佳次名出線下已無退路。

傑志近兩季均曾到泰國與這支上季泰甲亞軍友賽「拍跳」，戰績1和1負，包括去年4月憑鄭展龍的入球踢成1：1，以及今年7月底閉門舉行下，有中場米基爾及韓國前國腳金信煜各建一功，仍以2：3落敗。9月底接替朱志光帥位暫代領軍的韓國隊名宿金東進在賽前記者會上表示，上仗落敗後，續在主場出擊非常重要，「球員要全力以赴，做好準備，全取3分」。他續道，上仗亞冠雖落敗，但在下半場看到球隊攻守都有改善，面對小組榜首球隊要做好防守組織，「托奇塔旺斯邦是泰國最好教練之一，在前線有不少質素球員，他們在上場亞冠對全北汽車能夠攻入3球，因此我們更要小心提防」。

軍情方面，金信煜、翼鋒祖連奴及後衛丹卓斯基等均未有參與賽前操練，料將缺陣。翼衛羅梓駿表示，在兩場分組賽落敗後有少許打擊士氣，「正因為再無失分空間，餘下分組賽球員將更加專注，展示更強大決心，再輸很大機會未能出線，之後每場都會當淘汰賽去踢」。他提及此前兩次友賽曼谷聯，對方進攻多短傳及兩翼速度快，會加多提防。

曼谷聯開季9場不敗兼6連勝，陣中有多年前曾外借到大分三神征戰日職的泰國隊中場提迪潘龐參，以及剛傷癒的德泰混血中堅比亞在陣。前場有黎巴嫩隊中場查迪、巴西籍前鋒莫塔伊拿西奧、巴勒斯坦隊翼鋒基丹等。泰國籍主帥托奇塔旺斯邦為前國腳，2016年帶領蒙通聯贏得泰國聯賽冠軍及當選年度最佳教練，2017年帶領球隊晉身亞冠16強。托奇塔旺斯邦表示，季前準備得好，令球員目前狀態正佳。巴西籍中堅隊長艾華頓提及傑志是好球隊，惟仍有信心應對。

至於韓職勁旅全北汽車將於明晚6時坐陣主場，迎戰同樣2戰3分的新加坡超聯冠軍獅城水手。