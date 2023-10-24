杭州亞殘運｜陳睿琳女子S14級100背封后　為港奪今屆第2金 (21:15)

陳睿琳上屆初戰亞殘運包辦1金1銀1銅，今迎杭州亞殘運首擊即響勝鼓，於女子S14級100米背泳決賽游出1分09.15秒，以0.91秒力壓日本隊勁敵木下愛良奪金。她賽後笑言對擊敗木下取勝感意外，亦滿意此仗寫下年內個人在此項目最快時間。而她及後伙拍隊友鄧韋樂、張浚諾及張可盈在混合4×100米自由泳接力決賽游出破香港紀錄的3分55.20秒，以1.57秒僅次日本隊添銀。

港隊在輪椅劍擊亦取佳績，由「四朝元老」余翠怡領銜鍾婉萍、范珮珊及林嘉雯出戰的女子花劍隊，在團體賽於4強險勝泰國隊後，於決賽以28：45不敵中國隊，連續兩屆屈居對方之下摘銀。至於由鄺遠興、陳曦及陳穎健組成的男子佩劍隊，則在團體賽接連淘汰伊拉克及印度隊，但於決賽以38：45不敵泰國隊，同樣摘下銀牌。

其餘項目方面，港隊草地滾球手鄧子朗於男子個人B3級戰至決賽，雖終以6：15不敵國家隊的宋晉齊，但仍為港再添一面銀牌。至於硬地滾球名將梁育榮在男子BC4級個人賽小組全勝出戰4強，將與泰國隊選手爭入決賽。羽毛球星將朱文佳與隊友王鎮炎則在SH6級男單小組各自3戰全勝出線8強。

另外，國家隊今添36面金牌，其中在游泳項目囊括9金，總成績以67金53銀45銅續在獎牌榜居首。

相關報道：杭州亞殘運｜泳將鄧韋樂奪港隊首金 偕張浚諾黃漢彥包辦三甲 港隊首日奪1金1銀3銅

其他報道：港足︱香港亞洲第一中鋒鍾楚維因病離世 享年76歲

其他報道：籃球｜NBA新球季明早展開 衛冕金塊首擊迎湖人 字母哥宣布續約公鹿至2028年

其他報道：英超｜孫興慜麥迪臣領熱刺輕取富咸 開季9戰不敗重登榜首 新帥普斯迪高路寫歷史