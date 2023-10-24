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英超｜孫興慜麥迪臣領熱刺輕取富咸　開季9戰不敗重登榜首　新帥普斯迪高路寫歷史 (16:13)

熱刺在今晨（24日）英超獨腳戲，憑季初大勇的孫興慜及占士麥迪臣各建一功，主場以2：0擊敗富咸，賽後9戰不敗以23分重登榜首。領隊普斯迪高路亦成為歷來英超新帥中，在前9仗取得最多積分的主帥。

熱刺主場出戰倫敦打吡，36分鐘憑隊長孫興慜接應李察利臣傳送後，擺脫兩名敵衛先開紀錄，亦是這名韓國隊球星在熱刺球場的第50球，在英超累積110球，與英格蘭隊名宿希斯基並列英超歷來射手榜第26名。

半場領先一球的熱刺，換邊後55分鐘再由孫興慜助攻予占士麥迪臣建功，取得其今季首個主場入球，終以2：0輕取富咸，賽後9戰7勝2和續不敗，以23分重返榜首，比緊隨的曼城及阿仙奴多2分。孫興慜以7球與穆罕默德沙拿並列射手榜第2名，僅次於9球的曼城射手艾寧夏蘭特。

今季執教熱刺的領隊普斯迪高路，領軍首9場取23分，成為英超歷來同期取得最多積分的新帥，打破車路士前帥軒迪克於2009年頭9場22分的紀錄。熱刺今季在射門、中龍、前場傳送、嘗試過人及成功地面對抗等數據均冠絕英超，這名上季執教蘇超些路迪的澳洲籍教頭功不可沒。

普斯迪高路賽後稱，成績歸功每個成員，但自己不會太關注個人紀錄，反而提及下半場表現「跌Watt」嚴重，踢出今季在控球方面最差的45分鐘。麥迪臣以29次成今季至今創造最多進攻機會的球員，他也稱這名教頭要求極高，球員需在任何時間都要逼搶，「他第一日來到就很明確説這是球隊的核心理念，沒有商量餘地。有場季前熱身賽我們領先後就停止逼搶，結果半場休息時被教練大發雷霆，強調無論甚麼情况都要一直逼搶，最終我們入多3、4球」。

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