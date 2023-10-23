杭州亞殘運｜泳將鄧韋樂奪港隊首金　偕張浚諾黃漢彥包辦三甲　港隊首日奪1金1銀3銅 (21:49)

力爭亞殘運S14級200米自由泳三連霸的鄧韋樂，早上初賽游出2分0.36秒，以總成績第3名晉級；張浚諾則快1.89秒首名游進決賽。鄧韋樂在決賽首50米僅處第4，但展現強大後勁，終游出1分56.76秒率先觸池，勇奪港隊今屆首金之餘，更刷新自己上屆創下的大會紀錄。至於張浚諾及黃漢彥，分別落後0.58及3.89秒，獲得銀牌及銅牌，令港隊得以盡攬此項目前三名。

港隊今屆首面獎牌同樣來自游泳項目，首戰亞殘運的吳卓恩在100米背泳，以1分33.37秒獲得一面銅牌。至於中國隊蔣裕燕則以打破亞洲紀錄及大會紀錄的1分20.58秒，與落後8.21秒的隊友諸吉包辦冠、亞。初嘗大型運動會奪牌滋味的吳卓恩賽後說：「很榮幸能奪得港隊今屆第一面獎牌，自己也很開心。此戰早段游得比較慢，但半程轉身後愈來愈順，更游出個人最佳成績。」她將於周四出戰今年曾在世界賽奪銀的強項100米蛙泳，爭取再踏上頒獎台。

而自2010年首屆亞殘運起，連續四屆為港隊征戰的「輪椅劍后」余翠怡，今日先亮相花劍A級個人賽。她在小組賽以5勝1負、第3名晉級，及後在16強及8強接連淘汰韓國隊劍手，但在4強以4：15敗予最終奪金的東京殘奧女花雙金國手辜海燕。儘管衛冕此項目失敗，余翠怡仍憑這面銅牌，連續四屆有獎牌落袋。另一港將林嘉雯則不敵另一國手陳遠東，於8強止步。

至於東道主中國隊則由獨木舟女將謝毛三取得首金，首日獲31金29銀23銅，高踞獎牌榜首位。

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