三籃｜康仁維肝挫啟德2隊稱王　進軍下月世界巡迴賽香港大師賽 (19:15)

康仁維肝由甲一球員為骨幹，包括康仁福建的楊瑞鴻和蔡龍德、崇德飛鷹控衛許烜行，以及澳洲籍前鋒Shaquille Maharaj。他們昨於I組兩戰全勝，出線今日的淘汰賽連勝二夾吧、金源A和安邦，殺入決賽鬥啟德2隊。

康仁維肝在決賽甫開局即有澳籍洋將接連突破得分，加上楊瑞鴻外投中鵠，將優勢拉開至5：1。雖然啟德2隊有張國銓外投內切，一度反超12：11，但康仁維肝在楊瑞鴻轟入6球兩分球、全場獨得14分下，終以22：17勝出，取得下月25至26日假維多利亞公園舉行的FIBA 3×3世界巡迴賽香港大師賽席位。

楊瑞鴻去年曾代表康仁福建參加資格賽，惟在4強止步與正賽席位擦身而過，他對下月有機會出戰香港大師賽感興奮，「能在主場代表香港打球是我的榮幸，希望屆時可見識國際級球隊的水平，以及他們的團隊配合」。

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