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意甲｜祖雲擺脫賭波陰霾破10人米蘭　艾歷尼火爆領黃　摩連奴扮哭泣動作被逐 (16:59)

意甲今晨（23日）上演前列大戰，備受非法賭波陰霾籠罩的祖雲達斯，作客上半場尾段開始得10人應戰的AC米蘭，憑中場文路爾盧卡迪利攻入奠勝球，領軍以1：0凱旋，令主隊失去榜首位置。

米蘭在上半場40分鐘，因馬歷泰奧從後拉跌祖雲前鋒添莫菲韋亞遭球證以紅牌逐離場，米蘭主帥皮奧利隨即以守將皮爾卡魯魯入替前鋒基斯甸普列錫，惟仍在下半場63分鐘被祖雲中場盧卡迪利的遠射，因「省」中拉迪高歷改變方向入網奠勝，令因正選門將邁治蘭停賽，以及二號門將史樸迪路受傷而臨危受命的40歲三號門將米蘭迪失守，祖雲以1：0勝出後令米蘭跌落第2，落後同市死敵國際米蘭1分，祖雲則以20分排第3。

至於早前被指投注意乙比賽的祖雲主帥艾歷尼今場表現火爆，在完場前因曾走進場中振臂，以及將西裝外套脫掉並拋向後備席，更將地上的水樽踢向看台，最終因而領黃，艾歷尼賽後未有回應賭波事件，但為自己的行為解釋，「我們最後給對手太多機會了」。

此外，羅馬昨在主場以1：0險勝蒙沙一戰中，為「首都狼」一戰定江山的意大利前鋒艾沙拉維入球後一度落淚。他早前被意大利專欄作家哥朗拿爆料指曾參與非法賭博，賽後回應道：「我對入球感到非常高興。我是清白的，當有人不實形容你時就會受傷害。」

至於羅馬主帥摩連奴昨仗亦因在場邊瘋狂慶祝，不久後又與蒙沙職球員爭吵，更向對方作模仿哭泣的手勢，結果被球證以紅牌逐離場。另一方面，早前因藥檢呈陽性而遭禁賽兩年的蒙沙阿根廷翼鋒艾真度高美斯，在其社交網回應事件指「自己從未服用禁藥，也從沒打算使用興奮劑」。他又稱服用的禁藥特布他林不會提升運動表現，他與球會方面都認為，自己是在不自知下從兒子的咳藥水中攝取了違禁物，並指可能就事件採取法律行動。

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