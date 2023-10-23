游泳世界盃｜何詩蓓匈牙利站煞科100自封后　3站奪6金2銀1銅　壓張雨霏僅次麥姬安 (15:47)

何詩蓓早前在游泳世界盃柏林及雅典站中，包辦100米自由泳的冠軍。她於布達佩斯站再戰此項目，先在初賽以54.52秒排第5晉級。及至決賽，何詩蓓雖然起步稍慢於瑞典籍好手施約唐，但港將在首次轉池已奪回領先位置，最終游出52.44秒首名觸池，以1.01秒力壓施約唐封后。

總結3站賽事，何詩蓓在強項100米及200米自由泳皆成「三冠后」，合共贏得6金2銀1銅，並打破50米自由泳香港紀錄、100米自由泳亞洲紀錄及200米自由泳賽會紀錄。這名25歲港將的總成績達166.4分，以11分之差落後澳洲籍泳手麥姬安排第2，而中國隊的張雨霏則列第3。男子組方面，中國隊蛙王覃海洋以175.4分成總冠軍。

何詩蓓在上月底的杭州亞運奪2金1銀3銅後，馬不停蹄轉戰一連3站的游泳世界盃。這名港隊「女飛魚」在賽後接受訪問時，直言煞科日的100米自由泳初賽的時間不太理想，幸決賽的表現重返正軌。她續指，「我將會休息一周，享受一下泳池外的生活，希望重返賽場時可以保持活力」。

至於港隊17歲小將張心悅，周日在女子200米背泳初賽游出2分17.79秒排第10，無緣決賽。

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