杭州亞殘運｜杭州亞殘運開幕　朱文佳王婷莛領港隊進場 (21:30)

國務院副總理丁薛祥等官員偕亞洲殘疾人奧林匹克委員會（APC）主席拉希德一同列席昨晚的開幕禮。今屆以「心相約，夢閃耀」為主題，配合連串文藝表演，包括透過投影效果呈現杭州市花的桂花各種造型，伴隨健全及輪椅舞蹈者各36人一同表演，體現「殘健共融」精神。

今屆中國香港代表團派出95名運動員分別出戰11個項目，其中殘疾羽毛球短肢組SH6級的33歲世界一哥朱文佳，以及乒乓球C11級的20歲女將王婷莛，今共同擔任持旗手帶領一眾代表團成員進場。值得一提的是，自2010年首屆起，港隊成績逐屆提升，其中上屆雅加達亞殘運取得11金16銀21銅。

東道主中國隊則由輪椅劍擊男將孫剛及輪椅籃球女將黃曉連任開幕禮持旗手，率領今屆派出439人參戰22個項目的代表團亮相，力爭自2010年的首屆賽事起，在獎牌榜繼續獨佔鰲頭。

另外，乒乓球項目今早展開，王婷莛於C11級B組首擊以局數3：0輕取澳門隊的蔡諾瑤；隊友吳玫薈亦在C組直落3局挫另一澳門隊球手莫釹恩旗開得勝。

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