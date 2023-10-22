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羽毛球｜李卓耀首負李梓嘉　丹麥賽無緣決賽　與伍家朗周二轉戰法國 (20:04)

港隊代表李卓耀今晨（22日）在丹麥羽毛球公開賽男單4強賽，以局數0：2不敵馬來西亞隊球手李梓嘉，亦是生涯首負對方。李卓耀將轉戰周二開賽的法國公開賽。

李梓嘉上周在北極羽毛球公開賽男單封王，由於其今屆丹麥賽次圈對手、佔主場之利的「世一」東道主球手安賽龍因傷退賽，所以躋身4強前，只共打了7局比賽，故此多激戰3局才闖入準決賽的李卓耀，在體能上難免輸蝕，並終力戰43分鐘後，以直落兩局15：21、17：21告負，無法繼6月的泰國公開賽後再度坐亞望冠。女雙決賽方面，國家隊「凡塵組合」陳清晨／賈一凡以21：16、21：13擊敗日本隊的志田千陽／松山奈未組合封后。

李卓耀將轉戰周二展開的法國公開賽，27歲的他的男單首圈對手是國家隊的陸光祖，而在丹麥賽首圈出局的另一港將伍家朗則碰安賽龍。另外，港將混雙「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪將遇國家隊的馮彥哲／黃東萍；港將女雙「雙楊組合」楊雅婷／楊霈霖會對日本隊的福島由紀／廣田彩花。

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