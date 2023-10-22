杭州亞運｜港隊奪53面獎牌　馬會發放3250萬元獎金　楊倩玉未改變退役想法 (16:55)

港隊在杭州亞運於18個項目取得8金16銀29銅佳績，馬會今日舉辦「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」讓公眾免費入場，第5場名為「中國香港亞運獎牌運動員盃賽事」，同場舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式，逾80名得獎運動員出席，包括勇奪男子花劍金牌的「香港劍神」張家朗、單車女子公路賽金牌得主楊倩玉，橋牌及七欖男子隊伍金牌成員，以及江旻憓、李思穎、俞雅欣、黃鎮廷及許得恩等港將，從政務司司長陳國基、馬會主席利子厚及行政總裁應家柏等手上領取大支票。

香港體育學院與馬會早前推出為期3年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向在大型運動會表現出色的港將提供獎金，個人項目金、銀、銅牌分別獲100萬、50萬及25萬元；團體項目依序為200萬、100萬及50萬元。港隊取得53面獎牌下，馬會共發放3250萬元獎金，其中3個港隊獎牌大項，劍擊隊收穫1金1銀7銅獲得共450萬元現金；游泳隊獲425萬元，當中香港「女飛魚」何詩蓓獨得2金1銀3銅，個人取得291.25萬元成為獎金大贏家；單車隊1金3銀2銅獲375萬。而賽艇隊1金1銀1銅獲325萬，壁球隊2銀4銅獲300萬，七欖及橋牌隊同樣1金1銅獲250萬。

個人取得162.5萬元獎金的楊倩玉，在杭州亞運單車項目集齊金、銀、銅牌後，曾稱有計劃退役。這名30歲車手完成亞運後回鄉探親，今日返港後首次受訪時被問到會否回心轉意再戰明年巴黎奧運，她透露早前回鄉時，父親支持其退役決定，母親則希望她參加奧運，惟她稱現時想法仍然很堅定，「我目前想法還未有改變，當然思思（李思穎）肯定希望和我一起參加巴黎奧運，但當我一想到明年4月前還有3項世界盃和亞洲賽，我就有點『大頭』」。她稱在亞運拿到金牌後，感覺已將所有夢想完成，「當然去到奧運的話會開心，跟思思一起比賽會更開心，唯一（再參賽）動力就是她，但也未有特別想衝擊奧運的想法，目前只想好好休息一段時間」。 受訪時在旁的李思穎則笑稱，會繼續說服師姐打消退役念頭，「她說自己有心無力，但最後都在公路賽取得冠軍，證明她去到比賽時就已發揮到」。

至於張家朗稱，今次獎金對辛苦比賽的運動員是很好鼓勵，會先儲起獎金，使用時首要用作出外參賽的住宿或訓練器材用途。他稱經過休息後已重新訓練兩周，緊接目標包括下月出戰世界盃搶分，爭取明年巴黎奧運的入場券。

港隊亞運馬會獎勵計劃排行榜

項目（獎牌）總獎金（元）

1.劍擊（1金1銀7銅）450萬

2.游泳（2金2銀3銅）425萬

3.單車（1金3銀2銅）375萬

4.賽艇（1金1銀1銅）325萬

5.壁球（2銀4銅）300萬

6.七欖（1金1銅）250萬

6.橋牌（1金1銅）250萬

運動員（項目）獎牌 總獎金（元）

1.何詩蓓（游泳）2金1銀3銅 291.25萬

2.楊倩玉（單車）1金1銀1銅 162.5萬

3.張家朗（劍擊）1金1銅 112.5萬

3.許龍一（高爾夫球）1金1銅 112.5萬

3.李思穎（單車）2銀1銅 112.5萬

註：獎金分個人及團體項目計算

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