英超｜阿仙奴逼和車路士　與曼城同分續居次席　曼聯凱旋將帥向卜比查爾頓致意 (16:00)

國際賽檔期前復蘇的車路士，此役收起前鋒尼高拉斯積遜踢無鋒陣，並藉阿仙奴後衛威廉沙列巴在15分鐘犯手球，由中場高爾彭馬射入12碼領前，隊友翼鋒梅迪歷則在48分鐘左路窄位「半傳半射」下，「笠死」阿仙奴門將大衛拉耶，但敵軍龍門羅拔山齊士於77分鐘誤傳予阿仙奴中場迪格蘭賴斯，後者第一時間遠射破蛋。84分鐘，傷癒復出的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡右路傳中，敵衛馬路古斯圖走漏「兵工廠」另一翼鋒李安度杜沙特下，後者窄角度射入逼和2：2，並保住今季英超不敗之身，賽後領前隨後的利物浦的熱刺1分。

阿仙奴領隊阿迪達滿意麾下的表現，但車路士主帥普捷天奴強調犯錯導致痛失兩分，並指出：「賴斯完場前13分鐘的入球增強了阿仙奴的信心。我們知道足球比賽就是關乎犯錯，我想九成失球都是由於此，而可以做的只有不斷改善。」此外，車路士今仗有隊長列斯占士因傷缺陣逾兩個月後，於末段後備上陣復出，料將可增強往後比賽的右路攻守能力。

曼聯作客「升班馬」錫菲聯一役，客軍為悼念逝世的卜比查爾頓，隊長般奴費南迪斯捧着花圈進場，卻有主隊球迷報以噓聲。28分鐘，般奴助攻中場拍檔麥湯米尼拔頭籌，但後者6分鐘後禁區內犯手球被罰12碼，錫軍由鋒將奧利華麥貝尼操刀扳平。77分鐘，曼聯後衛達洛治以一記世界波為球隊鎖定2：1勝局。領隊坦夏格說：「曼聯這仗必須要有表現，向卜比查爾頓致謝和告別。他場內場外都是一個卓爾不凡的人物。」中堅哈利馬古尼則說：「卜比查爾頓生前不時走入曼聯更衣室鼓勵球員。他絕對是球會的傳奇。我們和全世界定會懷念他。」

此外，各界亦向該名一代傳奇致敬，其中曼聯名宿碧咸在社交網撰文道：「我景仰的卜比查爾頓。他是世上許多人心目中的英雄。」英格蘭隊名宿連尼加則稱讚「他在球壇永垂不朽」。至於協助英軍在1966年世界盃決賽勝出的唯一在世功臣靴斯亦說：「作為一個偉大的隊友和朋友，所有英國人民都會非常想念他。」英國威廉王子也說：「感謝卜比查爾頓爵士。他是英國、歐洲、世界冠軍、紳士和傳奇。一個值得懷念的偉大人物。」

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