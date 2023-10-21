英超︱曼聯名宿卜比查爾頓離世　享年86歲　曾助英格蘭奪1966年世界盃 (23:30)

卜比查爾頓1937年10月11日出生於英格蘭諾森伯蘭，16歲起效力曼聯青年軍，及後在1956至1973年為「紅魔」一隊效力17個球季，合共上陣758場攻入249球，為球隊贏得3次英格蘭頂級聯賽冠軍、一次歐冠盃及一次英格蘭足總盃冠軍。曼聯在1958年2月從德國慕尼黑返國時遭遇空難，造成11名職球員喪生，而他則是9名倖存的球員之一。

國際賽方面，卜比查爾頓在1958年首獲英格蘭隊「喼帽」，曾四度征戰世界盃。其中1966年由英格蘭主辦的一屆，他一共攻入3球，並帶領「三獅」在決賽加時以4：2擊敗前西德，首奪冠軍。他在12年國際賽生涯間，共為英格蘭隊上陣106次，共攻入49球。而1966年英格蘭隊奪冠成員中，現僅剩在決賽連中三元的靴斯仍然在世。

此外，卜比查爾頓曾短暫執起教鞭，分別在1973至75年執教普雷斯頓，以及在1983年出任韋根的看守領隊。他在1975年獲英國王室頒發司令勳章（CBE），2008年獲BBC頒發「體壇終身成就獎」致敬。而他在2020年11月證實患上認知障礙症，其同為英軍名宿的胞兄積查爾頓，在該年亦以85歲之齡先告別人間。

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