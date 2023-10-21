英超︱沙拿包辦兩入球　利物浦默郡打吡挫10人愛華頓 (21:34)

近兩場均失分的「紅軍」，有安德魯羅拔臣為蘇格蘭隊出戰歐國盃外圍賽時肩膀脫骱需開刀，此戰改由希臘國腳森美卡斯頂替其左閘位置；日前從膝患中傷癒的前鋒加普，則未入選大軍名單。

近4次交鋒錄得1和3負的「拖肥」，是本仗獲得首個具威脅埋門的一方，開賽40秒由射手卡維特利雲接應杜韋奧尼爾傳中，但頭槌攻門太正被敵軍門將艾利臣比加沒收。利物浦及後有沙拿及中場阿歷斯麥阿里士打施冷箭，分別高出及被愛軍門將比克福特撲走。戰至37分鐘，愛華頓有艾舒利楊格在禁區邊剷跌路易斯迪亞斯，領兩黃一紅被逐，令紅軍本季首次「人多打人少」，半場雙方互交白卷。

10人應戰的拖肥，換邊後調入兩名後衛尼敦柏達臣及米克堅尼，並退縮半場死守。紅軍於53分鐘有沙拿和中場賴恩格雲貝治禁區內連環起腳，但相繼被築起「血肉長城」的客軍守衛擋出。紅軍及後換入達雲紐尼斯及哈維艾利諾，全力狂攻對手，終在74分鐘憑路易斯迪亞斯傳中「省」中米克堅尼手部，經球證翻看視像裁判（VAR）後獲判12碼；沙拿主射命中打破僵局，攻入個人第200個聯賽入球。這名埃及國腳補時7分鐘再接應紐尼斯橫傳輕鬆撞入，繼上仗2：2作客賽和白禮頓後再「起孖」，助紅軍贏2：0重返勝軌。

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