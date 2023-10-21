NBA︱39歲伊古達拉宣布退役　曾助勇士4奪總冠軍兼膺FMVP (17:38)

今夏與勇士約滿後未落班的伊古達拉，終在今晨宣布退役，告別19年職業球員生涯。他受訪時表示：「我走過了美麗的旅程，與好的城市、團隊及隊友在一起，現在是對的時候退下來了，我知道自己的身體狀况，也不想長期坐在板凳度日，我希望往後更多時間陪伴家人，並做個更稱職的父親。」

2004年以選秀首輪第9位身分加盟費城76人的伊古達拉，因姓名與該隊當年頭號球星艾佛遜同樣是AI字頭，一度被稱為「小AI」。不過，可兼任小前鋒及得分後衛的他打法與雙能衛的艾佛遜截然不同，以防守穩健著稱，效力76人期間漸成隊中頭號球星，但最佳成績僅是在季後賽東岸次圈止步，直至2012年轉投丹佛金塊僅一季表現平平後，再輾轉加盟勇士，並在此奠定防守專家角色，不但曾入選年度最佳防守一隊，更助球隊在2015、17、18及22年4奪總冠軍，其中2015年一屆他更獲選為總決賽最有價值球員（FMVP）。國際賽方面，他亦曾隨美國男籃出戰2010年世界賽（世界盃前身）及2012年倫敦奧運，最終均為「夢幻隊」奪金而回。

另外，NBA新球季將於下周三展開，而季前賽則在今早煞科，其中應屆選秀狀元雲班耶馬再為聖安東尼奧馬刺亮相，正選上陣20分鐘便攻入19分及5次封籃，助球隊作客以122：117擊敗勇士。而是役勇士別開生面地找來控衛「咖喱仔」史堤芬居里與雲班耶馬在開球時跳波成熱話，至於今仗未為勇士落場的球星「CP3」基斯保羅，在場外與該名法籍超新星交換球衣兼趷腳合照亦成場外焦點。

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