明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA︱39歲伊古達拉宣布退役　曾助勇士4奪總冠軍兼膺FMVP (17:38)

39歲一代防守專家伊古達拉今晨（21日）宣布退役，結束19年職業球員生涯。曾助金州勇士4奪NBA總冠軍的他，在接受ESPN訪問時表示：「我走過了美麗的旅程，與好的城市、團隊及隊友在一起，現在是對的時候退下來了。」

今夏與勇士約滿後未落班的伊古達拉，終在今晨宣布退役，告別19年職業球員生涯。他受訪時表示：「我走過了美麗的旅程，與好的城市、團隊及隊友在一起，現在是對的時候退下來了，我知道自己的身體狀况，也不想長期坐在板凳度日，我希望往後更多時間陪伴家人，並做個更稱職的父親。」

2004年以選秀首輪第9位身分加盟費城76人的伊古達拉，因姓名與該隊當年頭號球星艾佛遜同樣是AI字頭，一度被稱為「小AI」。不過，可兼任小前鋒及得分後衛的他打法與雙能衛的艾佛遜截然不同，以防守穩健著稱，效力76人期間漸成隊中頭號球星，但最佳成績僅是在季後賽東岸次圈止步，直至2012年轉投丹佛金塊僅一季表現平平後，再輾轉加盟勇士，並在此奠定防守專家角色，不但曾入選年度最佳防守一隊，更助球隊在2015、17、18及22年4奪總冠軍，其中2015年一屆他更獲選為總決賽最有價值球員（FMVP）。國際賽方面，他亦曾隨美國男籃出戰2010年世界賽（世界盃前身）及2012年倫敦奧運，最終均為「夢幻隊」奪金而回。

另外，NBA新球季將於下周三展開，而季前賽則在今早煞科，其中應屆選秀狀元雲班耶馬再為聖安東尼奧馬刺亮相，正選上陣20分鐘便攻入19分及5次封籃，助球隊作客以122：117擊敗勇士。而是役勇士別開生面地找來控衛「咖喱仔」史堤芬居里與雲班耶馬在開球時跳波成熱話，至於今仗未為勇士落場的球星「CP3」基斯保羅，在場外與該名法籍超新星交換球衣兼趷腳合照亦成場外焦點。

其他報道：游泳世界盃︱何詩蓓轉戰煞科匈牙利站　50自破香港紀錄摘銀

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 伊古達拉 勇士 馬刺 雲班耶馬 史堤芬居里 基利湯臣 基斯保羅

上 / 下一篇新聞