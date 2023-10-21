足總盃︱理文下半場入4球大勝北區晉8強　港足中場黃威建功　認日前負不丹欠信心 (18:00)

理文與北區於上周六的賽馬會菁英盃B組交手，雙方踢成1：1平手，亦終止理文季初聯賽5戰全勝走勢。雙方7日後再於青衣運動場舉行的足總盃首圈交手，上半場互有攻勢，理文多次攻門均未能攻破門將林駿杰的十指關，44分鐘，左閘立花稜也傳中「省」敵衛後中楣，翼鋒艾華門前補頂不成，被北區巴西籍守將韋法頓半倒掛解圍，半場互無紀錄。

理文換邊後51分鐘打破僵局，由停賽復出的荷蘭籍中場保利臣遠射得手，11分鐘後港足中場黃威撞射建功，加上後備入替的亞哥斯達於84分鐘門前攻入今季開齋球，以及另一後備兵保連奴頭槌埋齋，以4：1大勝完場前由前鋒肯迪射入12碼破蛋的北區，晉身12月2日的8強鬥流浪。

理文主教練曾昭達稱，下半場換入保連奴改踢雙箭頭後，成為打破僵局關鍵，亦承認一眾港腳及愛沙尼亞國腳安尼亞出戰國際賽後均有疲態，在周四才歸隊，「特別是胡晉銘，連同參加亞運，經過32日才歸隊」。北區主教練梁志榮稱，滿意半場打和，惟雙方球員質素及埋門把握力成分野。

31歲中場黃威攻入今季第3球，對於日前代表港足在世界盃外圍賽作客0：2負不丹隊，他承認該仗球隊表現欠佳，「可能首回合領先了4球，對手爭勝決心又比我們大，加上作客比賽情况，形成踢起來信心不足的局面」。至於今場入波後攤開雙手，他稱是模仿欣賞的英格蘭國腳祖迪比寧咸其慶祝動作，笑言上周港足主場時，被陳晉一建功後搶先模仿這動作。

同日港超方面，大埔憑中場陳肇鈞在下半場一箭定江山，在大埔運動場以1：0擊敗冠忠南區，賽後5戰12分升上第2，落後榜首理文3分，兼各項賽事6連勝。明日3場港超，包括下午3時深水埗主場對晉峰、香港U23在斧山道運動場對標準流浪，以及港會下午4時30分於港會足球場對東方。