意甲︱哥朗拿爆祖雲主帥艾歷尼曾重注意乙　再多艾沙拉維等3將涉賭波 (18:14)

哥朗拿近期透過線人報料，不斷披露意大利球壇賭波醜聞，繼爆出3名意籍中場紐卡素的辛度東拿利、阿士東維拉的尼高路辛尼奧路、祖雲達斯的費基奧利，以及羅馬的波蘭籍守衛薩利斯基非法賭波後，再公開「斑馬兵」教練艾歷尼在賭場獲利3萬歐元（約25萬港元）後，隨即給予旁邊的朋友金錢下注意乙比賽，其間又觀看手機研究有關比賽的資料和數據。56歲的艾歷尼過去從沒有關嗜賭的報道，他於2014至19年間首次領軍祖雲後離隊，豹隱兩年後重掌帥印，惟上季意甲因球會財務造假被扣10分，導致無緣今季歐戰。

哥朗拿又指加迪、卡沙利，以及日前代表意大利隊在歐洲國家盃外圍賽作客負英格蘭隊時上陣的艾沙拉維俱曾賭波，惟後二者否認及保留法律追究權利，並分別獲得拉素和羅馬支持。此外，東拿利否認誘導已被罰停賽的費基奧利成為病態賭徒。紐卡素將於明晚英超主場迎戰水晶宮，而此役料成勢被罰停賽的東拿利的今季告別戰。

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